Привласнив майже 600 млн гривень "Укртатнафти". СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Як зазначають правоохоронці, Кіперман був колишнім членом наглядової ради "Укртатнафти". Слідство встановило, що з його ініціативи першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну з рахунків компанії вивели майже 600 мільйонів гривень.

Фото: махінації в "Укртатнафті" (t.me/SBUkr)

У СБУ уточнюють, що 24 лютого "Укртатнафта" перерахувала підконтрольній європейській компанії майже 600 млн гривень, які передбачалися іншому постачальнику для оплати раніше зафрахтованих 84 тисяч тонн сирої нафти. На момент проведення махінації ця сировина вже знаходилася в Одеському порту і мала бути доставлена для подальшої обробки на Кременчуцький НПЗ.

"Для реалізації угоди колишній топменеджмент "Укртатнафти" створив "договір-клон", у якому змінив реквізити одержувача платежу", - розповідають правоохоронці.

На підставі перелічених вище доказів співробітники СБУ вже склали підозру Кіперману за трьома статтями Кримінального кодексу. Наразі він ховається за кордоном, тому вирішуватиметься питання про оголошення його у міжнародний розшук.

Махінації в "Укртатнафті"

Зазначимо, що колишнє керівництво "Укртатнафти" вже кілька разів потрапляло у скандали. Так, нещодавно стало відомо про вручення підозри колишньому виконувачу обов'язків першого заступника голови правління компанії про привласнення 2 мільярдів гривень.

Також на початку 2023 року про підозру оголосили головному бухгалтеру "Укртатнафти".

Правоохоронці вважають, що всього менеджмент "Укрнафти" та "Укртатнафти" привласнив близько 40 млрд гривень.