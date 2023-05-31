Екс-голова Верховного суду Князєв міг заробляти статки незаконним шляхом, - САП

Екс-голова Верховного суду Всеволод Князєв та його близькі родичі мають достатньо майна, законність придбання якого ще потребує перевірки. Тому є підстави вважати, що на посаді голови Верховного суду він заробляв статки незаконним шляхом.

За його словами, в матеріалах слідства є інформація про те, що він дає вказівки Кравченку, щоб той взяв кошти з "запасу" і передав дружині Князева, яка перебуває за кордоном. Вірогідно "запас" - це "общак" злочинної групи.

"Яка кількість грошових коштів у ньому знаходиться і скільки таких запасів, ми можемо тільки уявити, судячи з отриманої неправомірної вигоди лише в одній справі, та знайденим за місцем роботи та місцем проживання грошових коштів у сумі 1,5 мільйона доларів", - йдеться у заяві.

Також Омельченко додав, що окрім цього, оголошувалась інформація щодо передачі в інших справах 300 тисяч доларів неправомірної вигоди, яка наче мала передатися службовим особам Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, Офісу Генпрокурора та експерту за вирішення питань щодо закриття кримінального провадження.

Гроші, які знайшли у Князєва

"Можна звернути увагу, що один мільйон 50 тисяч доларів, які були у знайдені у нього в сейфі на робочому місці, і походження яких Князєв пояснити не зміг, не були ідентифіковані", - повідомив Омельченко.

За місцем його проживання було знайдено 450 тисяч доларів, які були заздалегідь ідентифіковані та одержувалися ним як другий етап передачі коштів в рамках справи. Окрім цього, під час обшуку було знайдено ще 250 тисяч доларів, з них ідентифіковані 237,5 тисяч.

Прокурор САП зазначи, що якщо аналізувати грошові кошти, які були знайдені, можна зробити висновок, що у нього достатньо коштів, які він зберігає в інших місцях, і за рахунок них він може сплатити заставу.

Застава Князєву

Омельченко сказав, що закон не зобов'язує саме підозрюваного сплачувати заставу, за нього може внести будь-хто. Тому не виключається, що інші особи, в тому числі фігуранти, яким поки не оголосили підозру, можуть сплатити заставу, щоб Князева було звільнено з СІЗО, і вони могли координувати дії з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Прокурор пояснив що 107 млн гривень застави - це ще дуже помірна сума і зменшувати її не варто було.

Справа Князєва

У понеділок, 15 травня правоохоронці спіймали Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. А вже наступного дня пленум Верховного суду підтримав його дострокове припинення повноважень Князєва. Його також позбавили посади голови суду.

18 травня, ВРП дала дозвіл на утримання під вартою Князєва, а вже ввечері його арештували до 14 липня з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн гривень.

Сьогодні суд зменшив розмір застави Князєву, тепер він становить 75 мільйонів гривень.

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