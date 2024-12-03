Ексзаступника голови Вищого господарського суду Ємельянова затримали за хабарництво
Українські правоохоронці затримали колишнього заступника голови Вищого господарського суду. Він підозрюється у хабарництві та участі у злочинній організації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
У ДБР не називають імені затриманого, але, за інформацією джерела РБК-Україна, йдеться про колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова, який зараз є адвокатом.
Фото: затримання Ємельянова (dbr.gov.ua)
За даними правоохоронців, Ємельянов входив до складу злочинної організації, яка складалася із суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних співробітників суду і не лише.
"Вони за хабарі виносили "потрібні" рішення, переважно у господарських спорах. Організатор "бізнесу" - теж колишній високопосадовець Вищого господарського суду України - незаконно втручався у розподіл справ і віддавав їх на розгляд виключно "своїм" суддям, які виконували "побажання замовників", - уточнили у ДБР.
Таким чином, протягом тривалого часу підозрювані фактично унеможливили прийняття рішень суду з більшості справ без хабарів.
Ємельянова підозрюють за кількома статтями Кримінального кодексу України, йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією всього майна.
До суду вже направили клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу.
До речі, нещодавно було затримано начальника Тернопільського районного ТЦК спіймали на хабарі. Він вимагав за відстрочку талони на пальне.
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