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Ексзаступника голови Вищого господарського суду Ємельянова затримали за хабарництво

Вівторок 03 грудня 2024 15:54
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Ексзаступника голови Вищого господарського суду Ємельянова затримали за хабарництво Фото: Артур Ємельянов, адвокат (facebook.com Artut Yemelyanov)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці затримали колишнього заступника голови Вищого господарського суду. Він підозрюється у хабарництві та участі у злочинній організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

У ДБР не називають імені затриманого, але, за інформацією джерела РБК-Україна, йдеться про колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова, який зараз є адвокатом.

Фото: затримання Ємельянова (dbr.gov.ua)

За даними правоохоронців, Ємельянов входив до складу злочинної організації, яка складалася із суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних співробітників суду і не лише.

"Вони за хабарі виносили "потрібні" рішення, переважно у господарських спорах. Організатор "бізнесу" - теж колишній високопосадовець Вищого господарського суду України - незаконно втручався у розподіл справ і віддавав їх на розгляд виключно "своїм" суддям, які виконували "побажання замовників", - уточнили у ДБР.

Таким чином, протягом тривалого часу підозрювані фактично унеможливили прийняття рішень суду з більшості справ без хабарів.

Ємельянова підозрюють за кількома статтями Кримінального кодексу України, йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією всього майна.

До суду вже направили клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу.

До речі, нещодавно було затримано начальника Тернопільського районного ТЦК спіймали на хабарі. Він вимагав за відстрочку талони на пальне.

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