Князєва остаточно звільнили з Верховного суду

Велика палата Верховного суду залишила без змін рішення Вищої ради правосуддя про звільнення Всеволода Князєва з посади судді Верховного суду. Раніше його затримали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Верховного суду.

"За результатами розгляду касаційної скарги сьогодні, 12 грудня 2024 року, Велика Палата ВС ухвалила рішення про залишення без змін рішення ВРП від 18 липня 2024 року про притягнення Князєва В. С. до дисциплінарної відповідальності та звільнення з посади судді Верховного суду", - йдеться у повідомленні.

15 серпня Князєв спробував оскаржити це рішення у Великій палаті Верховного суду.

Зазначається, що 18 липня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Князєва з посади судді Верховного суду.

Справа Князєва

Нагадаємо,15 травня 2023 року правоохоронці затримали колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів.

Наступного дня пленум Верховного суду підтримав його дострокове припинення повноважень.Також Князева позбавили посади голови суду.

31 січня 2024 року Князєв вийшов із СІЗО, після того, як було внесено заставу у розмірі 18,168 млн гривень.

У червні Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення Князєва з посади судді Верховного суду.

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