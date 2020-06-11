Вместо Вакарчука в Раду может пройти жена экс-министра обороны

На место Святослава Вакарчука в Верховную раду может пройти Алина Свидерская, жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка. Она является 19-м номером в списке "Голоса".

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

На сайте ЦИК указано, что Свидерская родилась 25 февраля 1989 года, имеет высшее образование. Является директором норвежской компании ООО "Айсе Хидро Юкрейн" и проживает в Киеве.

Согласно декларации ее мужа, Андрея Загороднюка, ей принадлежат две квартиры в Киеве и Запорожье, автомобиль Kia Sportage 2011 года. Имеет корпоративные права в компании "Айсе Хидро" в размере 4%, в ней получила за 2019 более 14 тыс. гривен зарплаты, еще более 200 тысяч - в ООО "Скатек Солар Солюшнз Юкрейн".

Наличными хранит 99 тысяч евро, в банках - более 10 тыс. евро и более 400 тысяч гривен.

Отметим, Загороднюк был министром обороны в правительстве Алексея Гончарука.

Напомним, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук во второй раз за политическую карьеру объявил о сложении мандата народного депутата, заявив, что "его миссия выполнена".

Сегодня стало известно, что место нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко, который стал министром культуры, займет бывший судья и юрист из Днепра Денис Маслов.