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Кто зайдет в Раду вместо Ткаченко: ЦИК принял решение

Новости » Политика     11.06.2020 - 16:02
Кто зайдет в Раду вместо Ткаченко: ЦИК принял решение
Фото: Денис Маслов (facebook.com dnepr lawyer)

Маслов зайдет в парламент вместо Ткаченко

Место депутата Верховной рады от "Слуги народа" Александра Ткаченко в парламенте займет экс-судья и юрист из Днепра Денис Маслов. Такое решение сегодня утвердила Центральная избирательная комиссия.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

В частности, ЦИК признал Маслова избранным народным депутатом. Он включен в избирательный список партии СН под №138.

Так, Рада своим постановлением досрочно прекратила полномочия народного депутата Александра Ткаченко, избранного на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

"Поэтому комиссия признала избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Маслова Дениса Вячеславовича, 1983 года рождения, образование высшее, директора ООО "Авин Трейд", проживающего в Днепре, члена политической партии "Слуга народа", - указано в сообщении.

Напомним, ранее глава фракции СН Давид Арахамия анонсировал, что место Ткаченко займет Маслов.

Как писало РБК-Украина, 4 июня нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко стал министром культуры.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Центральная избирательная комиссияВерховная Рада
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