Вакарчук заявил, что не возьмет к себе в партию действующих нардепов

Украинский артист Святослав Вакарчук заявил, что не возьмет на парламентские выборы в свою партию "Голос" народных депутатов нынешнего созыва. Об этом он сказал в эфире телепрограммы "ТСН. Тиждень".

Вакарчук заявил, что стремится включить в свою партию людей, которые будут предлагать "новые кардинальные решения".

"Наш список, и я буду это предлагать, партия должна полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов. Это очень важно, чтобы люди понимали, что мы предлагаем новые кардинальные решения, которые другие еще никогда не предлагали", - сказал Вакарчук.

В то же время, артист не захотел отвечать на вопрос, планирует ли он сотрудничать с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, пожелав ему успеха.

Напомним, 16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил партию "Голос", с которой он пойдет на парламентские выборы в октябре 2019 года.

Среди членов новой партии: Юлия Клименко, экс - заместитель министра экономики, Ярослав Юрчишин , общественный активист и экс - председатель правления антикоррупционной организации Transparency International Украина, Юрий Соколов, доктор медицинских наук, Андрей Шараскин (киборг "Богема"), актер, режиссер и командир роты, которая защищала Донецкий аэропорт, Соломия Бобровская, общественная активистка, волонтер, и.о. председателя Одесской ОГА в 2016 - 2017 годах.