Вакарчук заявив, що не візьме до себе в партію чинних нардепів

Український артист Святослав Вакарчук заявив, що не візьме на парламентські вибори до своєї партії "Голос" народних депутатів нинішнього скликання. Про це він сказав в ефірі телепрограми "ТСН. Тиждень".

Вакарчук заявив, що прагне включити в свою партію людей, які будуть пропонувати "нові кардинальні рішення".

"Наш список, і я буду це пропонувати, партія має повністю складатися з людей, серед яких немає чинних народних депутатів. Це дуже важливо, щоб люди розуміли, що ми пропонуємо нові кардинальні рішення, які інші ще ніколи не пропонували", - сказав Вакарчук.

Водночас, артист не захотів відповідати на запитання, чи планує він співпрацювати з новообраним президентом Володимиром Зеленським, побажавши йому успіху.

Нагадаємо, 16 травня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук представив партію "Голос", з якою він піде на парламентські вибори в жовтні 2019 року.

Серед членів нової партії: Юлія Клименко, екс - заступниця міністра економіки, Ярослав Юрчишин , громадський активіст та екс - голова правління антикорупційної організації Transparency International Україна, Юрій Соколов, доктор медичних наук, Андрій Шараскін (кіборг "Богема"), актор, режисер та командир роти, яка захищала Донецький аеропорт, Соломія Бобровська, громадська активістка, волонтерка, в.о. голови Одеської ОДА у 2016 - 2017 роках.