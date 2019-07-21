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В "Голосе" не исключают объединения в Раде с партиями Порошенко и Тимошенко

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 21:28
В "Голосе" не исключают объединения в Раде с партиями Порошенко и Тимошенко
Фото: Ярослав Юрчишин (УНИАН)

Партия Голос никогда не войдут в коалицию с пророссийскими силами

Партия "Голос" Святослава Вакарчука в новой Верховной раде готова вести переговоры об объединении с партиями "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Об этом сказал "Громадському" кандидат в депутаты от партии Ярослав Юрчишин.

Он отметил, что партия никогда не войдем в коалицию с пророссийскими силами, "которые отстаивают интерес оккупанта".

"Мы готовы вступать в коалицию с теми силами, за которыми не стоят олигархи. Если силы Порошенко и Тимошенко будут серьезно готовы вести разговоры о деолигархизацию - мы готовы с ними вести переговоры", - сообщил Юрчишин.

В то же время лидер партии Святослав Вакарчук заявил, что переговоры о создании коалиции партия начнет после объявления официального объявления результатов выборов Центральной избирательной комиссией.

Напомним, лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что продолжит выступать с музыкальной группой "Океан Эльзы" после выборов.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Национального экзит-пола на парламентских выборах больше всего голосов набирают следующие политические силы: "Слуга народа" - 43,9%, "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,5%, "Европейская солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%.

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