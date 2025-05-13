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Вакансії з житлом: де українцям пропонують роботу з безкоштовним проживанням

Вівторок 13 травня 2025 06:02
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Вакансії з житлом: де українцям пропонують роботу з безкоштовним проживанням Фото: роботу з проживанням пропонують у сфері торгівлі та обслуговування (GettyImages)
Автор: Анна Березіна

Хочете працювати та не платити за квартиру? Багато українських роботодавців пропонують вакансії з безкоштовним житлом. Це буде особливо актуально для шукачів, які готові переїхати. Найбільше роботи з проживанням можна знайти у сферах обслуговування, торгівлі, сільського господарства, виробництва та будівництва.

Детальніше про вакансії з безкоштовним житлом – в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Де найбільше роботи з житлом?
  • Які умови пропонують?
  • Як шукати роботу з проживанням?

У яких галузях найбільше вакансій з житлом

Протягом перших чотирьох місяців 2025 року в базі даних Державної служби зайнятості (ДСЗ) налічувалося близько 2 тисяч актуальних вакансій з наданням житла.

Як розповіли в ДСЗ у коментарі РБК-Україна, роботу з проживанням пропонують для лікарів, трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва, монтажників-складальників металопластикових конструкцій, операторів машинного доїння, продавців продовольчих товарів, підсобних робітників, водіїв, вантажників, швачок, кухарів, електрогазозварників, електриків дільниці тощо.

Лідерами за кількістю таких пропозицій стали Львівська, Київська області та столиця.

Загалом можна виділити кілька галузей ринку праці, де найчастіше працівникам пропонують безкоштовне проживання:

  • Сфера обслуговування. Готелі, ресторани, туристичні бази активно пропонують житло для свого персоналу, включаючи покоївок, адміністраторів, кухарів та офіціантів. Особливо це поширено в туристично привабливих регіонах.
  • Сільське господарство. Фермерські господарства часто забезпечують проживанням працівників на постійній або сезонній основі.
  • Виробництво. Деякі промислові підприємства, особливо розташовані за межами великих міст, надають гуртожитки для своїх робітників.
  • Будівництво. Вахтовий метод роботи на будівельних майданчиках майже завжди передбачає безкоштовне проживання для співробітників.
  • Охорона. Охоронні компанії на певних об'єктах можуть пропонувати житло для своїх працівників.
  • Домашній персонал. Вакансії нянь та доглядальниць з проживанням.

Умови проживання та роботи

У більшості випадків, коли роботодавець вказує у вакансії опцію "з житлом", це означає, що проживання надається працівнику безкоштовно.

Проте іноді може йтися про символічну плату або оплату комунальних послуг. Також проживання може надаватися лише протягом певного періоду, до прикладу, якщо робота вахтовим методом чи сезонна.

Житло може надаватися у різних форматах: гуртожитки, готельні номери, квартири. Умови проживання можуть варіюватися від окремої кімнати до спільного проживання з іншими працівниками.

Так, за вакансією дорожного майстра в Одеську область на будівництво автодоріг пропонують такі умови проживання: койко-місце у кімнаті на 2 особи в гуртожитку підприємства, а також 3-разове харчування.

Вакансії з житлом: де українцям пропонують роботу з безкоштовним проживанням

Скриншот dcz.gov.ua

Зарплата – 30 тис. грн, 5 денний робочий тиждень. Вимоги: кваліфікований працівник із досвідом від 1 року, знання роботи з проектною документацією та асфальтоукладальником.

Комплектувальникам на склад у Київській області для роботи вахтовим методом надають безкоштовний гуртожиток.

Вакансії з житлом: де українцям пропонують роботу з безкоштовним проживанням

Скриншот robota.ua

Забезпечують спецодягом, безкоштовними обідами та організовують проїзд до місця роботи на службовому транспорті, проводять навчання. Зарплата – 35 тис. грн, робота на електровізку зі сканером.

У заміський комплекс відпочинку під Києвом шукають покоївку з проживанням на території комплексу щонайменше на місяць. В обов'язки входитиме здача будинків в оренду, прибирання будинків, прання білизни, догляд за присадибною територією тощо. Зарплата – 30-35 тис. грн.

Вакансії з житлом: де українцям пропонують роботу з безкоштовним проживаннямСкриншот Work.ua

Мережа супермаркетів у Києві шукає продавця у м'ясний відділ за прилавком. Зарплату пропонують на рівні 20-24 тис. грн. У вакансії вказано, що іногороднім пропонують допомогу з житлом, також забезпечують безкоштовним харчуванням.

Вакансії з житлом: де українцям пропонують роботу з безкоштовним проживаннямСкриншот robota.ua

У Дніпропетровській області пропонують вакансію лікаря-фізичного терапевта для проведення реабілітаційних заходів (обстеження, консультування, масаж, фізичні вправи). Надають безкоштовне житло – кімната в гуртожитку. Зарплата – 20,15 тис. грн.

Вакансії з житлом: де українцям пропонують роботу з безкоштовним проживаннямСкриншот dcz.gov.ua

Як шукати роботу з житлом: поради

Для пошуку роботи з безкоштовним проживанням слід використовувати спеціальні фільтри на кадрових порталах, чи обирати певні розділи.

У Державній службі зайнятості розповіли, що всі бажаючі можуть переглянути варіанти вакансій з наданням житла на "Єдиному порталі вакансій" у розділі "Вакансії з житлом".

Вакансії з житлом: де українцям пропонують роботу з безкоштовним проживаннямСкриншот dcz.gov.ua

Платформи пошуку роботи (Robota.ua, Work.ua тощо) мають спеціальні фільтри, що дозволяють відсортувати вакансії за запитами "з житлом" або "з безкоштовним проживанням".

При підготовці матеріалу використовувалися: коментар Державної служби зайнятості для РБК-Україна, дані Єдиного порталу вакансій та сайтів Robota.ua, Work.ua.

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Також в окремому матеріалі можна прочитати, які підстави для звільнення працівників існують в Україні.

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