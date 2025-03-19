Які підстави для звільнення працівників існують в Україні: роз’яснення юриста

Звільнення працівників в Україні регулюється Кодексом законів про працю (КЗпП) та іншими нормативними актами. Підстави для розірвання трудових відносин можуть бути ініційовані як роботодавцем, так і працівником. Окрім цього, існує варіант звільнення за згодою сторін.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла юристка Адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Ірина Степаненко.

Звільнення за ініціативою роботодавця

Згідно зі ст. 40 КЗпП, трудовий договір може бути розірваний роботодавцем лише у випадках, передбачених законом. Основні підстави включають:

Систематичне невиконання працівником обов’язків без поважних причин. Якщо працівник неодноразово порушував трудову дисципліну і вже отримував дисциплінарні стягнення, роботодавець має право розірвати з ним трудовий договір (п. 3 ст. 40 КЗпП).

Прогул. Відсутність на роботі понад три години безперервно або сумарно протягом робочого дня вважається підставою для звільнення (п. 4 ст. 40 КЗпП).

Перебування на роботі в нетверезому стані або під впливом наркотичних чи токсичних речовин (п. 7 ст. 40 КЗпП).

Розкрадання майна роботодавця (п. 8 ст. 40 КЗпП). Незаконне привласнення майна підприємства є причиною для припинення трудових відносин.

Грубе порушення трудових обов’язків. До цієї категорії належать дії, які суттєво порушують трудову дисципліну (п. 1 ст. 41 КЗпП).

Зміни в організації виробництва і праці. У разі ліквідації, реорганізації, банкрутства або скорочення штату роботодавець має право припинити трудові відносини з працівником (п. 1 ст. 40 КЗпП).

Невідповідність займаній посаді. Якщо працівник не відповідає вимогам посади за станом здоров’я чи рівнем кваліфікації, це може стати підставою для звільнення (п. 2 ст. 40 КЗпП).

Відсутність на роботі понад чотири місяці поспіль через тимчасову непрацездатність (крім випадків вагітності та пологів) (п. 5 ст. 40 КЗпП).

Звільнення за ініціативою працівника

Працівник має право добровільно припинити трудові відносини, подавши заяву про звільнення. Причинами такого рішення можуть бути:

Економічні та професійні мотиви - незадоволеність зарплатою, відсутність кар’єрного зростання, невідповідність умов праці.

Особисті обставини - переїзд, сімейні обставини, стан здоров’я, бажання змінити роботу.

Конфлікти на робочому місці - непорозуміння з керівництвом або колективом.

Професійна реалізація - бажання змінити сферу діяльності, відкрити власний бізнес.

Звільнення за згодою сторін

Трудовий договір може бути розірваний за взаємною згодою, коли і роботодавець, і працівник приймають рішення про припинення відносин на погоджених умовах.

Кожен випадок розірвання трудового договору повинен бути належним чином обґрунтований, оформлений і задокументований. Дотримання законодавчих вимог гарантує захист прав як працівників, так і роботодавців, запобігаючи незаконним звільненням та забезпечуючи справедливий баланс інтересів обох сторін.

Важливі аспекти звільнення

Дотримання процедур. Роботодавець повинен суворо дотримуватися норм законодавства, інакше працівник може оскаржити рішення в суді.

Документальне оформлення. Всі рішення про звільнення мають бути належним чином обґрунтовані.

Права працівників. У разі незаконного звільнення працівник може звернутися до суду з вимогою поновлення на роботі або компенсації.

Таким чином, звільнення має відбуватися відповідно до законодавчих норм, що гарантують справедливий баланс прав працівників і роботодавців.