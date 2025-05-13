Вакансии с жильем: где украинцам предлагают работу с бесплатным проживанием

Хотите работать и не платить за квартиру? Многие украинские работодатели предлагают вакансии с бесплатным жильем. Это будет особенно актуально для соискателей, готовых к переезду. Больше всего работы с проживанием можно найти в сфере обслуживания, торговли, сельского хозяйства, производства и строительства.

Подробнее о вакансиях с бесплатным жильем – в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Где больше всего работы с жильем?

Какие условия предлагают?

Как найти работу с проживанием?

В каких отраслях больше всего вакансий с жильем

За первые четыре месяца 2025 года в базе данных Государственной службы занятости (ГСЗ) насчитывалось около 2 тысяч актуальных вакансий с предоставлением жилья.

Как рассказали в ГСЗ в комментарии РБК-Украина, работу с проживанием предлагают для врачей, трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, монтажников-сборщиков металлопластиковых конструкций, операторов машинного доения, продавцов продовольственных товаров, подсобных рабочих, водителей, грузчиков, швей, поваров, электрогазосварщиков, электриков участка и т.д.

Лидерами по числу таких предложений стали Львовская, Киевская области и столица.

В целом можно выделить несколько сфер рынка труда, где чаще всего работникам предлагают бесплатное проживание:

Сфера обслуживания. Гостиницы, рестораны, туристические базы активно предлагают жилье для своего персонала, включая горничных, администраторов, поваров и официантов. Особенно это распространено в туристически привлекательных регионах.

Гостиницы, рестораны, туристические базы активно предлагают жилье для своего персонала, включая горничных, администраторов, поваров и официантов. Особенно это распространено в туристически привлекательных регионах. Сельское хозяйство. Фермерские хозяйства часто обеспечивают проживанием работников на постоянной или сезонной основе.

Фермерские хозяйства часто обеспечивают проживанием работников на постоянной или сезонной основе. Производство . Некоторые промышленные предприятия, особенно расположенные за пределами крупных городов, предоставляют общежития для своих рабочих.

. Некоторые промышленные предприятия, особенно расположенные за пределами крупных городов, предоставляют общежития для своих рабочих. Строительство. Вахтенный метод работы на строительных площадках почти всегда предполагает бесплатное проживание для сотрудников.

Вахтенный метод работы на строительных площадках почти всегда предполагает бесплатное проживание для сотрудников. Охрана. Охранные компании на определенных объектах могут предлагать жилье своим работникам.

Охранные компании на определенных объектах могут предлагать жилье своим работникам. Домашний персонал. Вакансии нянь и сиделок с проживанием.

Условия проживания и работы

В большинстве случаев, когда работодатель указывает в вакансии опцию "с жильем", это означает, что проживание предоставляется работнику бесплатно.

Однако иногда может идти речь о символической плате или оплате коммунальных услуг. Также проживание может предоставляться только в течение определенного периода, например, если работа вахтовым методом или сезонная.

Жилье может предоставляться в разных форматах: общежития, гостиничные номера, квартиры. Условия проживания могут варьироваться от отдельной комнаты до проживания с другими работниками.

Так, по вакансии дорожного мастера в Одесскую область на строительство автодорог предлагают следующие условия проживания: койко-место в комнате на 2 человека в общежитии предприятия, а также 3-разовое питание.

Скриншот dcz.gov.ua

Зарплата – 30 тыс. грн, 5 дневная рабочая неделя. Требования: квалифицированный работник с опытом от 1 года, знание работы с проектной документацией и асфальтоукладчиком.

Комплектовщикам на склад в Киевской области для работы вахтовым методом предоставляют бесплатное общежитие.

Скриншот robota.ua

Обеспечивают спецодеждой, бесплатными обедами и организуют проезд к месту работы на служебном транспорте, проводят обучение. Зарплата – 35 тыс. грн, работа на электротележке со сканером.

В загородный комплекс отдыха под Киевом ищут горничную с проживанием на территории комплекса не менее месяца. В обязанности будет входить сдача домов в аренду, уборка домов, стирка белья, уход за приусадебной территорией и т.д. Зарплата – 30-35 тыс. грн.

Скриншот Work.ua

Сеть супермаркетов в Киеве ищет продавца в мясной отдел за прилавком. Зарплату предлагают на уровне 20-24 тыс. грн. В вакансии указано, что иногородним предлагают помощь с жильем, также обеспечивают бесплатным питанием.

Скриншот robota.ua

В Днепропетровской области предлагают вакансию врача-физического терапевта для проведения реабилитационных мероприятий (обследование, консультирование, массаж, упражнения). Предоставляют бесплатное жилье – комната в общежитии. Зарплата – 20,15 тыс. грн.

Скриншот dcz.gov.ua

Как искать работу с жильем: советы

Для поиска работы с бесплатным проживанием стоит использовать специальные фильтры на кадровых порталах или выбирать определенные разделы.

В Государственной службе занятости рассказали, что все желающие могут просмотреть варианты вакансий с предоставлением жилья на "Едином портале вакансий" в разделе "Вакансии с жильем".

Скриншот dcz.gov.ua

Платформы поиска работы (Robota.ua, Work.ua) имеют специальные фильтры, которые позволяют отсортировать вакансии по запросам "с жильем" или "с бесплатным проживанием".

При подготовке материала использовались: комментарий Государственной службы занятости для РБК-Украина, данные Единого портала вакансий и сайтов Robota.ua, Work.ua.