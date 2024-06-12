Вакансії від ЗСУ в тилу. Як знайти роботу не на "нулі" та скільки можуть платити
Допоки мобілізація в Україні триває, українцям пропонують різні варіанти роботи у Збройних силах. Ті, хто не хоче потрапити на "нуль", можуть спробувати самостійно обрати місце служби серед "тилових" вакансій.
РБК-Україна ознайомилось із різними пропозиціями у мережі й розповідає, які "тилові" вакансії є актуальними та які зарплати вони пропонують.
Як можна знайти "тилові" вакансії
На тлі повномасштабного вторгнення РФ людей в армії катастрофічно не вистачає. Вакансії у Збройних силах пропонують громадянам України та іноземним добровольцям, чоловікам і жінкам. Працювати можна як на передовій, так і в тилу.
Основними "рекрутерами" залишаються нині територіальні центри комплектування та соціальної підтримки - ТЦК та СП (колишні військкомати). Водночас той, хто хоче знайти місце служби самотужки, може пошукати відповідні вакансії:
- на спеціалізованих сайтах з пошуку роботи чи маркетплейсах ("Робота в тилу", Work.ua, Robota.ua, Jooble UA, Lobby X, OLX.ua тощо)
- на офіційних сайтах конкретної бригади чи підрозділу
- на сторінках бригад і підрозділів у соціальних мережах тощо
Актуальні вакансії від ЗСУ в тилу
Інженера відділу шукають у відділенні метрологічного забезпечення (об'єднаного центру метрологічного забезпечення ЗСУ).
До його обов'язків входитимуть:
- метрологічне забезпечення озброєння та військової техніки (ОВТ)
- ремонт та обслуговування ОВТ
Рівень зарплати зазначається при цьому від 25 000 до 55 000 гривень.
Вакансія інженера відділу (скріншот: work.ua)
Фельдшера медичного пункту шукають в 243 окремий батальйон Сил ТрО. Уточнюється, що ця вакансія - в управлінні батальйону.
Обов'язки:
- проведення практичних і теоретичних навчальних заходів із тактичної медицини для особового складу
- контроль стану здоров'я особового складу
- надання первинної медичної допомоги
Грошове забезпечення - від 50 000 до 120 000 гривень.
Вакансія фельдшера медичного пункту (скріншот: work.ua)
Кухаря шукають у 190 навчальному центрі Сил оборони.
Людині на цій посаді потрібно буде:
- опікуватися приготуванням їжі для колективу
- дотримуватися санітарно-гігієнічних правил
- забезпечувати належну якість і свіжість продуктів
- вести облік складських запасів та замовляти необхідні продукти
Грошове забезпечення - від 20 000 до 120 000 гривень (залежно від поставленого завдання та місця служби).
Вакансія кухаря (скріншот: work.ua)
Бухгалтера шукають у рекрутинговому центрі Сил ТрО ЗСУ.
Людині на цій посаді потрібно буде:
- розраховувати заробітну плату лікарняні, компенсації
- вести матеріальний облік
- працювати з первинною документацією
- брати участь у проведенні інвентаризації
- складати фінансову звітність
- знати вимоги статутів, наказів, порадників та інструкцій щодо організації керівництва службою, дотримуватись їх у службовій діяльності
- вміти швидко вирішувати поставлені завдання
Грошове забезпечення - від 21 000 грн (відповідно до вислуги років).
Вакансія бухгалтера (скріншот: work.ua)
Офіцера відділення персоналу шукають у військовій частині ЗСУ.
Щоб отримати цю посаду, потрібно мати військове звання офіцерського складу. Працювати доведеться в офісі з документами (хоча можливі короткочасні відрядження).
Обов'язки:
- ведення обліку особового складу
- відпрацювання проектів наказів на додаткові виплати
Грошове забезпечення - від 43 000 гривень.
Вакансія офіцера відділення персоналу (скріншот: work.ua)
Офіцера відділення зв'язку штабу шукають у військовій частині ЗСУ.
Щоб отримати цю посаду, потрібно мати військове звання офіцерського складу. Працювати доведеться в офісі з документами (хоча можливі короткочасні відрядження).
Обов'язки:
- забезпечення зв'язку
- робота з документами
Заробітна плата - від 41 000 гривень.
Вакансія офіцера відділення зв'язку штабу (скріншот: work.ua)
SMM-менеджера шукають у 109 окремому гірсько-штурмовому батальйоні (ОГШБ).
Основні обов'язки на цій посаді:
- створення та управління контентом
- робота з аудиторією
- аналітика та звітність
- просування (розробка та впровадження стратегії рекламних кампаній у соціальних мережах для збільшення охоплення та залучення нових підписників)
Грошове забезпечення - відповідно до виконаних бойових завдань.
Вакансія SMM-менеджера (скріншот: v-tylu.work)
Техніка із системного адміністрування шукають у військовій частині А7039.
До обов'язків людини на цій посаді входитимуть:
- забезпечення безперебійної роботи мережевого обладнання
- виявлення та усунення несправностей у комп'ютерних системах
- забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу
- виконання інших завдань, пов'язаних із забезпеченням роботи комп'ютерних систем
Рівень зарплати при цьому не вказується, з чого можна зробити висновок, що він може залежати від досвіду і кваліфікацій потенційного працівника.
Вакансія техніка із системного адміністрування (скріншот: v-tylu.work)
Аналітика групи розвідки шукають у 412 окремий батальйон безпілотних систем 101 окремої бригади охорони Генерального штабу ЗСУ.
Потенційний військовослужбовець на цій посаді повинен буде:
- здійснювати аналіз інформації, отриманої від безпілотних систем - з метою виявлення воєнно-стратегічних об'єктів та розпізнавання дій противника
- виконувати розвідувальні завдання - зокрема збирання інформації про структуру та розташування ворожих військ та їх обладнання
- аналізувати супутникові знімки та інші джерела інформації - для виявлення можливих загроз та прогнозування дій противника
- підготовляти звіти та презентації - на основі зібраної інформації - для командування та стратегічного планування
Грошове забезпечення - не вказане, отже воно може залежати від досвіду чи кваліфікації потенційного працівника.
Вакансія аналітика групи розвідки (скріншот: v-tylu.work)
Керівника прес-служби шукають у 1-й окремий штурмовий батальйон "Да Вінчі". Його служба проходитиме "в операційній зоні угруповань".
Потенційному працівникові обіцяють грошове забезпечення від 26 000 гривень (залежно від завдань, які виконує батальйон) і навіть можливість розширення штату для делегування завдань.
Вакансія керівника прес-служби (скріншот: 1bat.com.ua)
93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" також пропонує низку тилових вакансій:
- електрик
- механік техобслуговування бронетехніки
- механік техобслуговування автомобільної техніки
- фахівець кадрової служби
- діловод
Майбутнім побратимам обіцяють грошове забезпечення "згідно з нормами чинного законодавства", а також можливість професійного розвитку й підвищення кваліфікації.
Тилові вакансії від 93 ОМБр (скріншот: 93ombr.army)
Насамкінець, 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ пропонує службу за контрактом і шукає людей на такі тилові спеціальності (без уточнення рівня грошового забезпечення):
- моторист
- водій (С, D, Е)
- автослюсар (спеціаліст по ходовій частині)
- автоелектрик
- тракторист
- водій кранівник
- механік автомобільної техніки
- механік бронетанкової техніки
- оператор екскаватора
- слюсар-сантехнік
Тилові вакансії від 3 ОШБр (скріншот: ab3.army)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українцям потрапити в "обраний" підрозділ, щоб не забрали на "нуль".
Читайте також про кращі вакансії для ветеранів у ЗСУ.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Work.ua, "Робота в тилу", 1BAT.com.ua, 93ombr.army, AB3.army.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.