ua en ru
Ср, 12 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вакансии от ВСУ в тылу. Как найти работу не на "нуле" и сколько могут платить

Среда 12 июня 2024 12:30
UA EN RU
Вакансии от ВСУ в тылу. Как найти работу не на "нуле" и сколько могут платить Вакансии в ВСУ бывают разными (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Пока мобилизация в Украине продолжается, украинцам предлагают разные варианты работы в Вооруженных силах. Те, кто не хочет попасть на "ноль", могут попытаться самостоятельно выбрать место службы среди "тыловых" вакансий.

РБК-Украина ознакомилось с разными предложениями в сети и рассказывает, какие "тыловые" вакансии актуальны и какие зарплаты они предлагают.

Как можно найти "тыловые" вакансии

На фоне полномасштабного вторжения РФ людей в армии катастрофически не хватает. Вакансии в Вооруженных силах предлагают гражданам Украины и иностранным добровольцам, мужчинам и женщинам. Работать можно как на передовой, так и в тылу.

Основными "рекрутерами" остаются территориальные центры комплектования и социальной поддержки - ТЦК и СП (бывшие военкоматы). В то же время тот, кто хочет найти место службы самостоятельно, может поискать соответствующие вакансии:

  • на специализированных сайтах по поиску работы или маркетплейсах ("Робота в тилу", Work.ua, Robota.ua, Jooble UA, Lobby X, OLX.ua и т.д.)
  • на официальных сайтах конкретной бригады или подразделения
  • на страницах бригад и подразделений в социальных сетях и т.п.

Актуальные вакансии от ВСУ в тылу

Инженера отдела ищут в отделении метрологического обеспечения (объединенного центра метрологического обеспечения ВСУ).

В его обязанности будут входить:

  • метрологическое обеспечение вооружения и военной техники (ВВТ)
  • ремонт и обслуживание ВВТ

Уровень зарплаты указывается при этом от 25 000 до 55 000 гривен.

Вакансии от ВСУ в тылу. Как найти работу не на &quot;нуле&quot; и сколько могут платить

Вакансия инженера отдела (скриншот: work.ua)

Фельдшера медицинского пункта ищут в 243 отдельный батальон Сил ТрО. Уточняется, что эта вакансия - в управлении батальона.

Обязанности:

  • проведение практических и теоретических учебных мероприятий по тактической медицине для личного состава
  • контроль состояния здоровья личного состава
  • оказание первичной медицинской помощи

Денежное обеспечение - от 50 000 до 120 000 гривен.

Вакансии от ВСУ в тылу. Как найти работу не на &quot;нуле&quot; и сколько могут платить

Вакансия фельдшера медицинского пункта (скриншот: work.ua)

Повара ищут в 190 учебном центре Сил обороны.

Человеку на этом посту нужно будет:

  • заботиться о приготовлении пищи для коллектива
  • соблюдать санитарно-гигиенические правила
  • обеспечивать надлежащее качество и свежесть продуктов
  • вести учет складских запасов и заказывать необходимые продукты

Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 гривен (в зависимости от поставленной задачи и места службы).

Вакансии от ВСУ в тылу. Как найти работу не на &quot;нуле&quot; и сколько могут платить

Вакансия повара (скриншот: work.ua)

Бухгалтера ищут в рекрутинговом центре Сил ТрО ВСУ.

Человеку на этом посту нужно будет:

  • рассчитывать заработную плату больничные, компенсации
  • вести материальный учет
  • работать с первичной документацией
  • участвовать в проведении инвентаризации
  • составлять финансовую отчетность
  • знать требования уставов, приказов и инструкций по организации руководства службой, соблюдать их в служебной деятельности
  • уметь быстро решать поставленные задачи

Денежное обеспечение - от 21 000 грн (в соответствии с выслугой лет).

Вакансии от ВСУ в тылу. Как найти работу не на &quot;нуле&quot; и сколько могут платить

Вакансия бухгалтера (скриншот: work.ua)

Офицера отделения персонала ищут в воинской части ВСУ.

Чтобы получить эту должность, нужно иметь звание офицерского состава. Работать придется в офисе с документами (хотя возможны кратковременные командировки).

Обязанности:

  • ведение учета личного состава
  • отработка проектов приказов на дополнительные выплаты

Денежное обеспечение - от 43 000 гривен.

Вакансии от ВСУ в тылу. Как найти работу не на &quot;нуле&quot; и сколько могут платить

Вакансия офицера отделения персонала (скриншот: work.ua)

Офицера отделения связи штаба ищут в воинской части ВСУ.

Чтобы получить этот пост, нужно иметь звание офицерского состава. Работать придется в офисе с документами (хотя возможны кратковременные командировки).

Обязанности:

  • обеспечение связи
  • работа с документами

Заработная плата - от 41 000 гривен.

Вакансии от ВСУ в тылу. Как найти работу не на &quot;нуле&quot; и сколько могут платить

Вакансия офицера отделения связи штаба (скриншот: work.ua)

SMM-менеджера ищут в 109 отдельном горно-штурмовом батальоне (ОГШБ).

Основные обязанности на этой должности:

  • создание и управление контентом
  • работа с аудиторией
  • аналитика и отчетность
  • продвижение (разработка и внедрение стратегии рекламных кампаний в социальных сетях для увеличения охвата и привлечения новых подписчиков)

Денежное обеспечение - согласно выполненным боевым задачам.

Вакансии от ВСУ в тылу. Как найти работу не на &quot;нуле&quot; и сколько могут платить

Вакансия SMM-менеджера (скриншот: v-tylu.work)

Техника по системному администрированию ищут в военной части А7039.

В обязанности человека в этой должности будут входить:

  • обеспечение бесперебойной работы сетевого оборудования
  • обнаружение и устранение неисправностей в компьютерных системах
  • обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа
  • выполнение других задач, связанных с обеспечением работы компьютерных систем

Уровень зарплаты при этом не указывается, из чего можно сделать вывод, что он может зависеть от опыта и квалификаций потенциального работника.

Вакансии от ВСУ в тылу. Как найти работу не на &quot;нуле&quot; и сколько могут платить

Вакансия техника по системному администрированию (скриншот: v-tylu.work)

Аналитика группы разведки ищут в 412 отдельный батальон беспилотных систем 101 отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ.

Потенциальный военнослужащий в этой должности должен будет:

  • осуществлять анализ информации, полученной от беспилотных систем - с целью выявления военно-стратегических объектов и распознавания действий противника
  • выполнять разведывательные задачи - в частности, сбор информации о структуре и расположении вражеских войск и их оборудовании
  • анализировать спутниковые снимки и другие источники информации - для выявления возможных угроз и прогнозирования действий противника
  • подготавливать отчеты и презентации - на основе собранной информации - для командования и стратегического планирования

Денежное довольствие - не указано, следовательно, оно может зависеть от опыта или квалификации потенциального работника.

Вакансии от ВСУ в тылу. Как найти работу не на &quot;нуле&quot; и сколько могут платить

Вакансия аналитика группы разведки (скриншот: v-tylu.work)

Руководителя пресс-службы ищут в 1-й отдельный штурмовой батальон "Да Винчи". Его служба будет проходить "в операционной зоне группировок".

Потенциальному работнику обещают денежное довольствие от 26 000 гривен (в зависимости от задач, выполняемых батальоном) и даже возможность расширения штата для делегирования задач.

Вакансии от ВСУ в тылу. Как найти работу не на &quot;нуле&quot; и сколько могут платить

Вакансия руководителя пресс-службы (скриншот: 1bat.com.ua)

93-я отдельная механизированная бригада "Холодний Яр" также предлагает ряд тыловых вакансий:

  • электрик
  • механик техобслуживания бронетехники
  • механик техобслуживания автомобильной техники
  • специалист кадровой службы
  • делопроизводитель

Будущим побратимам обещают денежное довольствие "согласно нормам действующего законодательства", а также возможность профессионального развития и повышения квалификации.

Вакансии от ВСУ в тылу. Как найти работу не на &quot;нуле&quot; и сколько могут платить

Тыловые вакансии от 93 ОМБр (скриншот: 93ombr.army)

В заключение, 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ предлагает службу по контракту и ищет людей на такие тыловые специальности (без уточнения уровня денежного довольствия):

  • моторист
  • водитель (С, D, Е)
  • автослесарь (специалист по ходовой части)
  • автоэлектрик
  • тракторист
  • водитель крановщик
  • механик автомобильной техники
  • механик бронетанковой техники
  • оператор экскаватора
  • слесарь-сантехник

Вакансии от ВСУ в тылу. Как найти работу не на &quot;нуле&quot; и сколько могут платить

Тыловые вакансии от 3 ОШБр (скриншот: ab3.army)

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцам попасть в "выбранное" подразделение, чтобы не забрали на "ноль".

Читайте также о лучших вакансиях для ветеранов в ВСУ.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Work.ua, "Робота в тилу", 1BAT.com.ua, 93ombr.army, AB3.army.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине Мобилизация в Украине Работа в Украине
NEWS
Почему РФ ударила по Киеву после паузы и остается ли энергетика целью: мнение эксперта
Почему РФ ударила по Киеву после паузы и остается ли энергетика целью: мнение эксперта
DAILY
Разведчик ГУР из "Кабул-9": Мы достаем туда, где враг даже не ждет
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Разведчик ГУР из "Кабул-9": Мы достаем туда, где враг даже не ждет