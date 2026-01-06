Вакансій у Силах оборони стало в рази більше: де платять понад 100 тисяч гривень

Аналітики порівняли дані за листопад 2025 року та листопад 2024-го.

Які військові спеціальності найпопулярніші

Серед вакансій, пов’язаних зі службою у Силах оборони, найбільший попит з боку роботодавців зберігається на:

операторів БПЛА,

водіїв,

бойових медиків,

стрільців.

У листопаді 2025 року медіанна зарплата у Силах оборони становила 70,5 тис. гривень, що майже не відрізняється від показника за аналогічний період 2024 року (70,3 тис. гривень).

Вакансій стало значно більше

Кількість оголошень із військовими вакансіями за рік зросла на 238% і сягнула 5 861 пропозиції. Найбільше зростання зафіксовано у Кіровоградській та Запорізькій областях - у 12 разів порівняно з листопадом 2024 року.

Також до п’ятірки регіонів із найбільшим приростом вакансій увійшли:

Чернівецька область - у понад 7 разів більше,

Миколаївська область - у понад 7 разів,

Вінницька область - у 6 разів.

Найменший приріст пропозицій зафіксовано у Закарпатській області - у 1,5 раза.

Де зросли зарплати

У більшості регіонів медіанні зарплати або зросли не більш ніж на 1%, або залишилися на рівні 2024 року. Найпомітніше зростання зафіксували в Івано-Франківській області - до 110,5 тис. гривень, що на 47% більше, ніж торік.

Водночас у низці областей зафіксували зниження медіанних зарплат на 1-7%. Йдеться, зокрема, про Львівську, Закарпатську, Волинську, Чернівецьку, Дніпропетровську та Вінницьку області, де показники коливалися в межах 70-71,5 тис. гривень.

Попит з боку кандидатів

Попри зростання кількості вакансій, загальна кількість відгуків на них у листопаді 2025 року була на 6,2% меншою, ніж рік тому. Найпопулярнішими за кількістю відгуків залишаються вакансії служби в тилу, операторів БПЛА та стрільців-зенітників ППО.

Водночас у деяких регіонах інтерес до військових вакансій зріс. Найбільший приріст відгуків зафіксовано:

у Чернівецькій області - на 538%,

у Запорізькій області - на 83%,

у Черкаській області - на 81%.

Натомість суттєве падіння кількості відгуків спостерігалося в Херсонській (-78%), Івано-Франківській (-59%) та Харківській (-34%) областях.

Загальна тенденція

Аналітики OLX підсумовують, що у 2025 році зарплати у Силах оборони залишилися майже на рівні попереднього року, тоді як кількість вакансій зросла по всій країні, подекуди більш ніж у 12 разів. Водночас активність кандидатів підвищилася лише в окремих регіонах, тоді як у більшості областей кількість відгуків скоротилася.