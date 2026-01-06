Вакансій у Силах оборони стало в рази більше: де платять понад 100 тисяч гривень

Військовий рекрутинг залишається одним із найактивніших напрямів на ринку праці України. Кількість вакансій у Силах оборони за рік зросла в рази, водночас рівень зарплат здебільшого стабілізувався, а кількість відгуків від кандидатів у більшості регіонів скоротилася.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота.
Аналітики порівняли дані за листопад 2025 року та листопад 2024-го.
Серед вакансій, пов’язаних зі службою у Силах оборони, найбільший попит з боку роботодавців зберігається на:
У листопаді 2025 року медіанна зарплата у Силах оборони становила 70,5 тис. гривень, що майже не відрізняється від показника за аналогічний період 2024 року (70,3 тис. гривень).
Кількість оголошень із військовими вакансіями за рік зросла на 238% і сягнула 5 861 пропозиції. Найбільше зростання зафіксовано у Кіровоградській та Запорізькій областях - у 12 разів порівняно з листопадом 2024 року.
Також до п’ятірки регіонів із найбільшим приростом вакансій увійшли:
Найменший приріст пропозицій зафіксовано у Закарпатській області - у 1,5 раза.
У більшості регіонів медіанні зарплати або зросли не більш ніж на 1%, або залишилися на рівні 2024 року. Найпомітніше зростання зафіксували в Івано-Франківській області - до 110,5 тис. гривень, що на 47% більше, ніж торік.
Водночас у низці областей зафіксували зниження медіанних зарплат на 1-7%. Йдеться, зокрема, про Львівську, Закарпатську, Волинську, Чернівецьку, Дніпропетровську та Вінницьку області, де показники коливалися в межах 70-71,5 тис. гривень.
Попри зростання кількості вакансій, загальна кількість відгуків на них у листопаді 2025 року була на 6,2% меншою, ніж рік тому. Найпопулярнішими за кількістю відгуків залишаються вакансії служби в тилу, операторів БПЛА та стрільців-зенітників ППО.
Водночас у деяких регіонах інтерес до військових вакансій зріс. Найбільший приріст відгуків зафіксовано:
Натомість суттєве падіння кількості відгуків спостерігалося в Херсонській (-78%), Івано-Франківській (-59%) та Харківській (-34%) областях.
Аналітики OLX підсумовують, що у 2025 році зарплати у Силах оборони залишилися майже на рівні попереднього року, тоді як кількість вакансій зросла по всій країні, подекуди більш ніж у 12 разів. Водночас активність кандидатів підвищилася лише в окремих регіонах, тоді як у більшості областей кількість відгуків скоротилася.
Раніше РБК-Україна розповідало, що президент Володимир Зеленський підписав закон, який надає центрам рекрутингу ЗСУ офіційний доступ до реєстру "Оберіг". Це дозволить їм напряму працювати з даними призовників, військовозобов’язаних і резервістів, пришвидшити та цифровізувати рекрутинг на контрактну службу, забезпечуючи доукомплектування армії з дотриманням захисту персональних даних.
Також ми писали про підготовку Міноборони оновлених військових контрактів, які передбачатимуть чітко визначені строки служби та суттєве - щонайменше втричі - підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців, зі збереженням премій та доплат.