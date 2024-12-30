Вагон-реанімація та автономне живлення: "Укрзалізниця" сформувала медичний поїзд (фото)

Поїзд оснащений вагоном-реанімацією, генераторами для автономного живлення, кисневими концентраторами, апаратами штучної вентиляції легень (ШВЛ), обладнанням для переливання крові, кардіомоніторами та іншою медичною технікою. Це дозволяє безпечно транспортувати поранених будь-якого ступеня важкості та надавати екстрену допомогу просто під час руху.

З початку повномасштабного вторгнення "Укрзалізниця" переобладнала вже 78 вагонів для медичної евакуації, серед яких реанімаційні, стаціонарні та інші типи.

"Укрзалізниця" висловлює подяку лікарям Командування Медичних сил ЗСУ, які рятують життя на борту, партнерам із БФ "КОЛО" за оснащення вагонів, а також усім залізничникам, причетним до цієї важливої справи.