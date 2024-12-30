Вагон-реанимация и автономное питание: "Укрзализныця" сформировала медицинский поезд (фото)

Поезд оснащен вагоном-реанимацией, генераторами для автономного питания, кислородными концентраторами, аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), оборудованием для переливания крови, кардиомониторами и другой медицинской техникой. Это позволяет безопасно транспортировать раненых любой степени тяжести и оказывать экстренную помощь прямо во время движения.

С начала полномасштабного вторжения "Укрзализныця" переоборудовала уже 78 вагонов для медицинской эвакуации, среди которых реанимационные, стационарные и другие типы.

"Укрзализныця" выражает благодарность врачам Командования Медицинских сил ВСУ, которые спасают жизни на борту, партнерам из БФ "КОЛО" за оснащение вагонов, а также всем железнодорожникам, причастным к этому важному делу.