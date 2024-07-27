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Федоров показав робота для евакуації поранених: його вже запустили у виробництво

Україна , Субота 27 липня 2024 11:47
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Федоров показав робота для евакуації поранених: його вже запустили у виробництво Фото: в Україні запустили у серійне виробництво робота Ratel Н (instagram.com/ratel.ukraine)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні запустили у серійне виробництво робота Ratel Н. Він призначений для евакуації поранених бійців з поля бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єр-міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

Ratel Н розробили учасники оборонного кластера Brave1. Робот може перевозити близько 400 кілограмів живого навантаження, тому здатний транспортувати одразу декількох людей.

Завдяки конструкції робот може рухатися складним рельєфом, працює тихо, тому непомітний для ворога. Ratel Н також оснащений нічними камерами, щоб ефективно виконувати завдання в умовах низької видимості та вночі.

Машина може виконувати різні завдання. На робота можна встановити РЕБ, мобільний пункт спостереження, бойовий модуль або розмінувальну установку. Комплекс оснащений супутниковим звʼязком, тому оператор може керувати ним на великій дистанції.

"Ratel Н уже пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво - військові використовують його й дають позитивний фідбек", - зазначає Федоров.

Федоров показав робота для евакуації поранених: його вже запустили у виробництво

Фото: в Україні запустили серійне виробництво робота Ratel Н (t.me/zedigital)

Виробництво зброї в Україні

Україна значно наростила виробництво зброї під час війни. Зброю виробляють як державні, так і приватні підприємства. Також Україна запустила спільні проєкти з партнерами.

Голова СБУ Василь Малюк розповідав, що морські дрони розробляють на підприємствах, які знаходяться під землею. Це убезпечує заводи від російських атак.

Нещодавно уряд зробив крок для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів в Україні.

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