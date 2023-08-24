З "Вагнером" чи без РФ може продовжувати цинічну гру не лише в Україні, але й в Африці, - Бербок

У Німеччині побоюються, що Росія за участі найманців ПВК "Вагнера" чи без них може продовжувати свою цинічну гру не лише в Україні, але й в країнах Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яку наводить Tagesschau .

Бербок застерегла від спекуляцій щодо причин аварії літака Пригожина. Так, авіакатастрофа сталася нещодавно, тому за її словами, "не можна робити швидких висновків".

При цьому міністр додала, що інцидент підкреслила, "що система, влада, диктатура, побудована на насильстві, також знає тільки насильство зсередини". Бербок зазначила, що це вже було видно "у сумний, драматичний спосіб у попередні роки, коли члени опозиції, журналісти, звичайні люди випадали з вікон або були отруєні".

Відповідаючи на запитання про майбутнє найманців, Бербок сказала, що слід побоюватися того, "що Росія, з "Вагнером" чи без нього, продовжуватиме свою цинічну гру не лише в Україні, але й, перш за все, в Африці".

Так, Бербок зазначила, що Пригожин і ПВК "Вагнера" відповідальні за жахливі дії проти українського народу і країн Африки.

"Куди б не йшов "Вагнер", за ним слідують смерть, руйнування та експлуатація", - додала міністр.

Аварія літака Пригожина

Вчора у Тверській області РФ розбився літак із 10 людьми на борту. Росавіація повідомила, що серед пасажирів значився й Пригожин. При цьому поки офіційно смерть ватажка вагнерівців не підтвердили.

Financial Times писало, що має дані про збиття бізнес-джета російською ЗРК.

Найманці в Африці

Росія зберігає вплив на країни Африки за допомогою пропаганди та бойовиків ПВК "Вагнера".

Зокрема, частина найманців, яких перекинули до Білорусі, вирішила підписати контракти та виїхати до Африки через відсутність фінансування з боку РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.