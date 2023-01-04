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Окупанти відзвітували про крадіжку в Запорізькій області 300 тисяч тонн зерна, - ЦНС

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Запорізька область, Середа 04 січня 2023 00:20
Окупанти відзвітували про крадіжку в Запорізькій області 300 тисяч тонн зерна, - ЦНС Фото: російські окупанти крадуть українське зерно (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На тимчасово підконтрольних російським окупантам територіях Запорізької області загарбники викрали та реалізували у 2022 році 300 тисяч тонн зернових, олійних та зернобобових культур.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр національного опору при Силах спецоперацій ЗСУ.

Як звітують в окупаційних адміністраціях у Запорізькій області, для прийому сільськогосподарської продукції в регіоні було створено "10 філій дп "государствєнний зєрновой оператор"", яке і потім перепродало зерно.

"Насправді ж "державне зернове підприємство" це звичайна прокладка. Саме їй за безцінь мали віддавати зерно фермери на ТОТ (тимчасово окупованих територіях), в інакшому випадку зерно "націоналізовували". Далі ця прокладка вже передавала зерно дотичним до окупантів структурам й ті перепродавали його за ринковими цінами", - зазначають у Центрі.

Таким чином, де-факто російські загарбники вкрали українське зерно, а весь прибуток забрали їхні ставленики - місцеві "гауляйтери".

Нагадаємо, нещодавно у Мінсоцполітики назвали суму втрат сільського господарства від російської повномасштабної війни.

Як заявив наприкінці грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на програми підтримки агровиробників у 2023 році виділено 1,5 млрд доларів. Також глава уряду зазначив, що Україна забезпечила себе продовольством на 2023 рік.

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