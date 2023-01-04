Окупанти відзвітували про крадіжку в Запорізькій області 300 тисяч тонн зерна, - ЦНС

На тимчасово підконтрольних російським окупантам територіях Запорізької області загарбники викрали та реалізували у 2022 році 300 тисяч тонн зернових, олійних та зернобобових культур.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Центр національного опору при Силах спецоперацій ЗСУ.

Як звітують в окупаційних адміністраціях у Запорізькій області, для прийому сільськогосподарської продукції в регіоні було створено "10 філій дп "государствєнний зєрновой оператор"", яке і потім перепродало зерно.

"Насправді ж "державне зернове підприємство" це звичайна прокладка. Саме їй за безцінь мали віддавати зерно фермери на ТОТ (тимчасово окупованих територіях), в інакшому випадку зерно "націоналізовували". Далі ця прокладка вже передавала зерно дотичним до окупантів структурам й ті перепродавали його за ринковими цінами", - зазначають у Центрі.

Таким чином, де-факто російські загарбники вкрали українське зерно, а весь прибуток забрали їхні ставленики - місцеві "гауляйтери".