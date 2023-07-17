"Вагнерівці" почали прибувати до наметового табору у Білорусі (супутникові знімки)

Понад десяток машин найманців ПВК "Вагнера" прибули до військового табору в селі Цель, розташованого на території Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Видання отримало свіжі супутникові фото наметового табору під Осиповичами. Вони були зроблені супутником MAXAR 14 та 16 липня.
На знімку від 14 липня практично не видно будь-яких змін. Проте видання вказує, що перший вантажний автомобіль з’явився на знімку від 13 липня - тоді почалася певна активність у таборі й до прибуття великої колони ПВК "Вагнера" у суботу, 15 липня.
Фото: супутниковий знімок табору в Білорусі за 14 липня (MAXAR)
На фото від 16 липня видно явний сплеск активності - щонайменше п’ять вантажівок, автобуси, контейнери, а також пікапи та УАЗи, розміщені біля наметів. Окрім того, NYT помітило на свіжих знімках невелику групу людей та "буханка".
Фото: супутниковий знімок табору в Білорусі за 16 липня (MAXAR)
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зазначає, що і фури, і автобуси були присутні у великій колоні ПВК "Вагнера", яка в’їхала до Білорусі близько 3:00 ночі 15 липня і рухалася трасами Р43 і М5 у напрямку Осиповичів. Таким чином, супутникові знімки цілком підтверджують, що кінцевим пунктом колони був табір у селі Цель.
Оновлено 12:40
За даними "Беларускі Гаюн", сьогодні ще одна колона ПВК "Вагнера" прибула до Білорусі.
"У напрямку Осиповичів та табору в села Цель трасою М5 від Бобруйска прямо зараз рухається ще одна велика колона найманців ПВК "Вагнера", - йдеться в повідомленні.
У складі колони щонайменше 20 машин різних модифікацій: УАЗи Патріот, пікапи, буханки, будівельна техніка, автобуси, фури. Примітно, що машини рухаються із встановленими прапорами РФ та із символікою ПВК "Вагнера".
За уточненими даними, це вже щонайменше 3-я колона з найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня.
Передислокація "вагнерівців" до Білорусі
Після невдалого бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, частину його найманців обіцяли перемістити до Білорусі. Туди ж нібито повинен був прибути й сам ватажок.
Протягом декількох тижнів не було жодного офіційного підтвердження передислокації "вагнерівців". Лише 14 липня в мережі з'явилися кадри Пригожина у наметовому містечку.
А 15 липня в мережі почала з'являтись інформація щодо того, що перша колона вагнерівців приїхала до Білорусі.
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