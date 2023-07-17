"Вагнерівці" почали прибувати до наметового табору у Білорусі (супутникові знімки)

Видання отримало свіжі супутникові фото наметового табору під Осиповичами. Вони були зроблені супутником MAXAR 14 та 16 липня.

На знімку від 14 липня практично не видно будь-яких змін. Проте видання вказує, що перший вантажний автомобіль з’явився на знімку від 13 липня - тоді почалася певна активність у таборі й до прибуття великої колони ПВК "Вагнера" у суботу, 15 липня.

Фото: супутниковий знімок табору в Білорусі за 14 липня (MAXAR)

На фото від 16 липня видно явний сплеск активності - щонайменше п’ять вантажівок, автобуси, контейнери, а також пікапи та УАЗи, розміщені біля наметів. Окрім того, NYT помітило на свіжих знімках невелику групу людей та "буханка".

Фото: супутниковий знімок табору в Білорусі за 16 липня (MAXAR)

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зазначає, що і фури, і автобуси були присутні у великій колоні ПВК "Вагнера", яка в’їхала до Білорусі близько 3:00 ночі 15 липня і рухалася трасами Р43 і М5 у напрямку Осиповичів. Таким чином, супутникові знімки цілком підтверджують, що кінцевим пунктом колони був табір у селі Цель.

Оновлено 12:40

За даними "Беларускі Гаюн", сьогодні ще одна колона ПВК "Вагнера" прибула до Білорусі.

"У напрямку Осиповичів та табору в села Цель трасою М5 від Бобруйска прямо зараз рухається ще одна велика колона найманців ПВК "Вагнера", - йдеться в повідомленні.

У складі колони щонайменше 20 машин різних модифікацій: УАЗи Патріот, пікапи, буханки, будівельна техніка, автобуси, фури. Примітно, що машини рухаються із встановленими прапорами РФ та із символікою ПВК "Вагнера".

За уточненими даними, це вже щонайменше 3-я колона з найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня.

Передислокація "вагнерівців" до Білорусі

Після невдалого бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, частину його найманців обіцяли перемістити до Білорусі. Туди ж нібито повинен був прибути й сам ватажок.

Протягом декількох тижнів не було жодного офіційного підтвердження передислокації "вагнерівців". Лише 14 липня в мережі з'явилися кадри Пригожина у наметовому містечку.

А 15 липня в мережі почала з'являтись інформація щодо того, що перша колона вагнерівців приїхала до Білорусі.