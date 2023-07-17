"Вагнеровцы" начали прибывать в палаточный лагерь в Беларуси (спутниковые снимки)

Издание получило свежие спутниковые фото палаточного лагеря под Осиповичами. Они были сделаны спутником MAXAR 14 и 16 июля.

На снимке от 14 июля практически не видно каких-либо изменений. Однако издание указывает, что первый грузовой автомобиль появился на снимке с 13 июля - тогда началась определенная активность в лагере и до прибытия большой колонны ЧВК "Вагнера" в субботу, 15 июля.

Фото: спутниковый снимок лагеря в Беларуси за 14 июля (MAXAR)

На фото от 16 июля виден явный всплеск активности - не менее пяти грузовиков, автобусы, контейнеры, а также пикапы и УАЗы, размещенные у палаток. Кроме того, NYT заметило на свежих снимках небольшую группу людей и "буханку".

Фото: спутниковый снимок лагеря в Беларуси за 16 июля (MAXAR)

Мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" отмечает, что и фуры, и автобусы присутствовали в большой колонне ЧВК "Вагнера", которая въехала в Беларусь около 3:00 ночи 15 июля и двигалась по трассам Р43 и М5 в направлении Осиповичей. Таким образом, спутниковые снимки полностью подтверждают, что конечным пунктом колонны был лагерь в деревне Цель.

Обновлено 12:40

По данным "Белорусский Гаюн", сегодня еще одна колонна ЧВК "Вагнера" прибыла в Беларусь.

"В направлении Осиповичей и лагеря в села Цель по трассе М5 от Бобруйска прямо сейчас движется еще одна большая колонна наемников ЧВК "Вагнера", - говорится в сообщении.

В составе колонны не менее 20 машин разных модификаций: УАЗы Патриот, пикапы, буханки, строительная техника, автобусы, фуры. Примечательно, что машины двигаются с установленными флагами РФ и символикой ЧВК "Вагнера".

По уточненным данным, это уже по меньшей мере 3-я колонна с наемниками, прибывшая в Беларусь с 11 июля.

Передислокация "вагнеровцев" в Беларусь

После неудачного бунта основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, часть его наемников обещали переместить в Беларусь. Туда же должен был прибыть и сам главарь.

В течение нескольких недель не было никакого официального подтверждения передислокации "вагнеровцев". Лишь 14 июля в сети появились кадры Пригожина в палаточном городке.

А 15 июля в сети начала появляться информация о том, что первая колонна вагнеровцев приехала в Беларусь.