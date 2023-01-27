"Вагнерівці" намагаються завербувати українських в’язнів із тимчасово окупованих регіонів

Російські окупанти вивезли до Криму українських ув'язнених з тимчасово-окупованих територій і намагаються завербовувати їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Загалом 3,5 тисяч ув’язнених вивезли окупанти з місць позбавлення волі на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Всупереч їх волі засуджених перевезли до Криму, де "вагнеровці" почали проводити агітацію щодо вступу до своєї терористичної організації. Проте більшість українських в'язнів відмовляється укладати контракт, тому росіяни створюють для них нестерпні умови.

"Зауважимо, що йдеться про тих бранців, які були засуджені в Україні за кримінальні злочини і перебували у в’язницях до початку повномасштабного вторгнення. Натомість росіяни продовжують утримувати на "підвалах" українців, яких підозрюють у нелояльності до "влади", - зауважують у Центрі.

ЦНС нагадує, що росіяни мають намір відкрити 27 виправних колоній на тимчасово окупованих територіях. Таким чином ворог планує офіційно зареєструвати діючі тюрми і табори утримання українців,