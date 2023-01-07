ua ru
Сб, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вивезли до Москви 300 дітей з Луганської області. Стверджують, що "на лікування"

Новость на русском →
Луганська область, Субота 07 січня 2023 09:48
Росіяни вивезли до Москви 300 дітей з Луганської області. Стверджують, що "на лікування" Фото: окупанти вивезли до Москви 300 дітей з Луганської області (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти вивезли до Москви близько 300 дітей з Луганської області нібито під приводом "лікування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

Зазначається, що ще восени виїзні бригади російських медиків проводили медогляди юнаків та дівчат майже в кожному місті окупованої Луганської області. Деколи за огляд навіть доводилося платити.

За даними ОВА, після цього близько 300 дітей росіяни вивезли за допомоги спецтранспорту чи санітарної авіації до Москви.

"300 із них відправлено до московських стаціонарів. Нібито при виявленні "серйозних травм" першу допомогу їм надали ті самі медпрацівники, які діяли на виїзді... До приходу окупантів діти та батьки навіть не здогадувалися про свій тяжкий стан", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Центру національного спротиву, росіяни вивезли понад 400 дітей з окупованої Горлівки Донецької області до Ростовської області на "святкові заходи".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Луганськ Москва окупанти Війна в Україні
NEWS
Рекордний пакет США. З'явилися деталі та повний список озброєнь
Рекордний пакет США. З'явилися деталі та повний список озброєнь
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет