"Вагнерівці" можуть готувати новий етап повернення до РФ з Білорусі, - ISW

Найманці ПВК "Вагнера" продовжують зберігати присутність на базах у Білорусі, при цьому переміщення назад на територію РФ може здійснюватися в кілька етапів. Водночас статус передбачуваного відходу певної кількості бойовиків залишається незрозумілим.

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

Експерти звернули увагу, що на супутникових знімках, зроблених 9 серпня, видно значну кількість автомобілів у таборі "вагнерівців" у Цілі (район Осиповичі) у Білорусі. Кадри також можуть навіть вказувати, що в період з 1 по 9 серпня на базу прибуло більше автомобілів.

ПВК "Вагнера" базуються на території військового табору в Білорусі (фото: Planet Labs)

Українські джерела продовжують повідомляти про розширення діяльності групи "Вагнера" у Брестській області, а 10 серпня джерело, пов'язане з "вагнерівцями", опублікувало кадри, що показують, що інструктори цієї ПВК продовжують навчати білоруських військовослужбовців.

Джерело, пов'язане з ПВК "Вагнера", посилило спростування імовірного найманця цієї компанії, в якому бойовик заявив, що припущення є "фантазіями", хоча визнало, що багато "вагнерівців" самі часто не дізнаються про своє розгортання до останнього моменту.

При цьому аналітики Інституту вивчення війни не виявили контрознак, які б спростували недавні припущення від 8 серпня про те, що ПВК "Вагнера" доставила автобусами від 500 до 600 найманців з Білорусі в російські Краснодарський край, Воронезьку та Ростовську області.

Російські джерела припустили, що "вагнерівці" планують провести другий етап свого передбачуваного виведення з Білорусі 13 серпня, але невелика група інструкторів цієї ПВК залишиться у Білорусі для навчання білоруських військових.

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин ще не прокоментував ці припущення ані безпосередньо, ані через посередників, як він це робив раніше. Це можна пояснити тим, що "кухар Путіна", можливо, не має повної свободи коментувати майбутнє "вагнерівців", йдеться у звіті.

В ISW зазначили, що востаннє Пригожина публічно бачили в кулуарах Економічного гуманітарного форуму Росія - Африка в Санкт-Петербурзі 27 липня, а востаннє він коментував майбутнє ПВК в аудіозаписі, опублікованому 30 липня, під час якого він стверджував, що "вагнерівці, які не підписують контракти з Міноборони РФ, прибудуть до Білорусі до 5 серпня.

За оцінкою ISW, чутки про відхід ПВК "Вагнера" з Білорусі припускають, що Кремль, можливо, порушує положення угоди, укладеної за посередництвом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, що поклало край повстанню найманців 24 червня.

"Пов'язані з Кремлем джерела поновили атаки на Пригожина на початку серпня, а саме припущення може бути частиною інформаційної операції, спрямованої на приниження позицій Пригожина серед бойовиків ПВК "Вагнера" або з іншою метою", - йдеться в публікації.

Ключові висновки:

Українські війська продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту, і 10 серпня просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Російський "воєнкор" звинуватив військовослужбовців РФ у фабрикації чи прикрашанні заяв про те, що вони нібито знищують техніку ЗСУ.

Війська РФ у ніч з 9 на 10 серпня завдали ще однієї серії ракетних та безпілотних ударів по Україні.

Кремль, ймовірно, намагається криптонаціоналізувати російського інтернет-гіганта "Яндекс", щоб посилити контроль над інформаційним простором у РФ у рамках підготовки до президентських виборів у 2024 році.

Можлива передача "Яндекса" афілійованим особам першого заступника глави адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка припускає, що Путін прагне винагородити Кирієнка за його особисту лояльність, особливо після повстання "вагнерівців" 24 червня.

10 серпня афілійовані особи заарештованого воєнного злочинця, колишнього офіцера ФСБ та затятого ультранаціоналіста Ігоря Гіркіна продовжують відкрито атакувати Кремль.

Війська РФ 10 серпня вели наступальні дії на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна, в районі Бахмута, на межі Авдіївка - Донецьк, на заході Донецької області та східного кордону Запорізької області, і на заході Запорізької області, і досягли певних успіхів.

ЗСУ продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту, і 10 серпня просунулися в районі західного кордону Донецької області та східної частини Запорізької області.

Російські офіційні особи продовжують наголошувати на заявленому успіху російської оборонно-промислової бази.

Український військовий представник повідомив, що війська РФ використовують громадянську інфраструктуру для репресій проти місцевого населення на окупованих територіях.

ПВК "Вагнера" у Білорусі

Нагадаємо, що після невдалого заколоту у РФ ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина частина його бойовиків прибула до Білорусі. Нині там перебуває понад 3,5 тисячі найманців.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці ПВК "Вагнера", які перебувають у Білорусі, можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

В Альянсі заявили, що не бачать прямої або непрямої загрози з боку російських бойовиків, які перебувають у Білорусі.

Раніше спікер Держдепу США Метью Міллер заявив, що Штати продовжують відстежувати переміщення та дії "вагнерівців" у Білорусі.