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"Вагнерівці" готують провокації з мігрантами на кордоні Євросоюзу та Білорусі, - ЦНС

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Приблизно 100 "вагнерівців" у Білорусі планують влаштувати провокації на кордоні з Польщею та Литвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

У Гродно (Білорусь) у район "Сувальського коридору" прибули 100 "вагнерівців".

Зазначається, що основна маса новоприбулих терористів має досвід контрабандної діяльності та перевезення нелегальних мігрантів.

"Вони проводять підготовку для розхитування прикордоння Польщі і Литви", - повідомили у ЦНС.

Також повідомляється, що для прикриття вони отримують форму білоруських прикордонників, й під виглядом білоруських службовців будуть супроводжувати біженців в їх спробах перетнути кордон.

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалого заколоту лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина частину найманців було вирішено відправити до Білорусі.

Зараз там перебуває понад 3,5 тисячі "вагнерівців". 20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці проведуть спільні навчання.

При цьому Польща очікує на певні провокації з боку Росії, тому передислокувала військових із західної частини країни на схід.

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