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"Вагнеровцы" готовят провокации с мигрантами на границе Евросоюза и Беларуси, - ЦНС

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Примерно 100 "вагнеровцев" в Беларуси планируют устроить провокации на границе с Польшей и Литвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В Гродно (Беларусь) в район "Сувальского коридора" прибыли 100 "вагнеровцев".

Отмечается, что основная масса новоприбывших террористов имеет опыт контрабандной деятельности и перевозки нелегальных мигрантов.

"Они проводят подготовку для расшатывания приграничья Польши и Литвы", - сообщили в ЦНС.

Также сообщается, что для прикрытия они получают форму белорусских пограничников, и под видом белорусских служащих будут сопровождать беженцев в их попытках пересечь границу.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть наемников была решена отправить в Беларусь.

Сейчас там находится более 3,5 тысяч "вагнеровцев". 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.

При этом Польша ожидает определенные провокации со стороны России, поэтому передислоцировала военных с западной части страны на восток.

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