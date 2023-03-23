"Вагнерівці" депортують мешканців передмістя Бахмута до Росії, - ЦНС

Російські окупанти проводять примусову депортацію мешканців передмістя Бахмута Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як повідомляється, "вагнерівці" спершу вивозять людей у захоплені райони Луганської області. Там мешканці проходять фільтрацію, після чого їх депортують до Пєрмі й інших віддалених регіонів Росії.
В ЦНС зазначили, що Росія користуючись бойовими діями, які сама й розв'язала, депортує місцеве населення під намірами евакуації. Після чого асимілює українців у віддалених районах "імперії", адже ті тепер залежні від окупантів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни продовжують практикувати примусову "евакуацію" для пропагандистських сюжетів і виправдовування депортації українців.
Також раніше ми писали, що наразі в Бахмуті Донецької області залишились 3 тисячі людей, серед яких 32 дитини. Дехто в регіоні не має бажання евакуюватися та умисно ховається від рятувальників й місцевої влади.
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