UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Вагнерівці" депортують мешканців передмістя Бахмута до Росії, - ЦНС

Фото: "вагнерівці" депортують мешканців передмістя Бахмута до Росії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти проводять примусову депортацію мешканців передмістя Бахмута Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, "вагнерівці" спершу вивозять людей у захоплені райони Луганської області. Там мешканці проходять фільтрацію, після чого їх депортують до Пєрмі й інших віддалених регіонів Росії.

В ЦНС зазначили, що Росія користуючись бойовими діями, які сама й розв'язала, депортує місцеве населення під намірами евакуації. Після чого асимілює українців у віддалених районах "імперії", адже ті тепер залежні від окупантів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни продовжують практикувати примусову "евакуацію" для пропагандистських сюжетів і виправдовування депортації українців.

Також раніше ми писали, що наразі в Бахмуті Донецької області залишились 3 тисячі людей, серед яких 32 дитини. Дехто в регіоні не має бажання евакуюватися та умисно ховається від рятувальників й місцевої влади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьБахмутВійна Росії проти України