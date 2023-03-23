"Вагнеровцы" депортируют жителей пригорода Бахмута в Россию, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как сообщается, "вагнеровцы" сначала вывозят людей в захваченные районы Луганской области. Там жители проходят фильтрацию, после чего их депортируют в Пермь и другие отдаленные регионы России.

В ЦНС отметили, что Россия, пользуясь сама и развязавшей боевыми действиями, депортирует местное население под намерениями эвакуации. После чего ассимилирует украинцев в отдаленных районах "империи", ведь те теперь зависят от оккупантов.