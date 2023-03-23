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"Вагнеровцы" депортируют жителей пригорода Бахмута в Россию, - ЦНС

Фото: "вагнеровцы" депортируют жителей пригорода Бахмута в Россию (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты проводят принудительную депортацию жителей пригорода Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщается, "вагнеровцы" сначала вывозят людей в захваченные районы Луганской области. Там жители проходят фильтрацию, после чего их депортируют в Пермь и другие отдаленные регионы России.

В ЦНС отметили, что Россия, пользуясь сама и развязавшей боевыми действиями, депортирует местное население под намерениями эвакуации. После чего ассимилирует украинцев в отдаленных районах "империи", ведь те теперь зависят от оккупантов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что россияне продолжают практиковать принудительную "эвакуацию" для пропагандистских сюжетов и оправдания депортации украинцев.

Также ранее мы писали, что в настоящее время в Бахмуте Донецкой области остались 3 тысячи человек, среди которых 32 ребенка. Кое-кто в регионе не желает эвакуироваться и умышленно скрывается от спасателей и местных властей.

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Донецкая областьБахмутВойна России против Украины