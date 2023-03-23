В Бахмуті залишились 3 тисячі цивільних. Дехто ховається, щоб не евакуюватись, - ОВА

"Бахмут - місто, яке нараховувало близько 84 тисяч жителів станом на 24 лютого 2022 року. Зараз, лише за нашими підрахунками, близько 3 тисяч осіб залишилися у місті Бахмут. Це ті люди, я з усією відповідальністю можу сказати, які не хочуть виїжджати з міста від слова "зовсім". Там проведено вкрай небезпечний об’єм роботи по їх евакуації. Але люди не просто відмовляються виїжджати, вони навіть переховуються, щоб не їхати", - розповів Кириленко.

Голова ОВА додав, що статусні діти були евакуйовані в повному обсязі. Ще на початку їх було близько 12 тисяч на території міста.