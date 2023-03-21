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Росіяни насильно вивозять людей з окупованих територій для пропагандистських сюжетів, - ЦНС

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Вівторок 21 березня 2023 01:18
Росіяни насильно вивозять людей з окупованих територій для пропагандистських сюжетів, - ЦНС Фото: Росіяни насильно вивозять людей з окупованих територій (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Росіяни продовжують практикувати примусову "евакуацію" для пропагандистських сюжетів і виправдовування депортації українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Загарбники вивезли частину мешканців тимчасово окупованих Олешок до Чаплинки у примусовому порядку, нібито через українські обстріли. При цьому ворог займає порожні помешкання цивільних.

Також у населеному пункті активно процвітає мародерство.

"Так і виглядає "російське звільнення", а саме заміщення собою місцевих і грабіж. Водночас мешканці Олешок, яких вивезли в інше місто, де їм без засобів для існування не залишиться іншого виходу, ніж взяти паспорти РФ для отримання виплат у 10 тисяч рублів", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, росіяни в окупованому Токмаку погрожують вивезти дітей до РФ у разі відмови від "паспортизації".

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