Росіяни насильно вивозять людей з окупованих територій для пропагандистських сюжетів, - ЦНС
Росіяни продовжують практикувати примусову "евакуацію" для пропагандистських сюжетів і виправдовування депортації українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Загарбники вивезли частину мешканців тимчасово окупованих Олешок до Чаплинки у примусовому порядку, нібито через українські обстріли. При цьому ворог займає порожні помешкання цивільних.
Також у населеному пункті активно процвітає мародерство.
"Так і виглядає "російське звільнення", а саме заміщення собою місцевих і грабіж. Водночас мешканці Олешок, яких вивезли в інше місто, де їм без засобів для існування не залишиться іншого виходу, ніж взяти паспорти РФ для отримання виплат у 10 тисяч рублів", - додали у ЦНС.
Нагадаємо, росіяни в окупованому Токмаку погрожують вивезти дітей до РФ у разі відмови від "паспортизації".
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