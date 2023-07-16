"Вагнерівці" у Білорусі. Прикордонники пояснили, чи є загроза для України

Бойовики ПВК "Вагнера", які прибули до Білорусі, поки не становлять загрози для України. Проте не виключається, що Білорусь може використати їх для провокацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Зараз наша розвідка відстежує, що на території Білорусі заведені окремі групи найманців, проте про якесь масове чи масштабне заведення представників ПВК мова не йде. Мова йде про кілька сотень, які в подальшому розміщуються у тих місцях, які були підготовлені", - сказав речник.

Він додав, що прикордонники та військові продовжують відстежувати переміщення "вагнерівців" по Білорусі. За його словами, наразі бойовики ПВК "Вагнера", які прибули до Білорусі, не становлять загрозу для України.

"Та кількість (бойовиків у Білорусі, - ред.) не становить якоїсь загрози для України, щоб створити якесь ударне угрупування. Проте, звісно, Білорусь може їх задіювати і для більш серйозних речей. До прикладу, для дестабілізації ситуації на кордоні з Україною або з іншими країнами, з якими межує Білорусь", - наголосив Демченко.

"Вагнерівці" вже у Білорусі

Вчора стало відомо, що велика колона бойовиків ПВК "Вагнера" прибула до Білорусі. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зазначала, ймовірно, вони розмістилися у наметовому містечку поблизу Осиповичів.

Українські прикордонники підтвердили, що "вагнерівці" прибули до Білорусі. Проте ситуація знаходиться на контролі українських сил.

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