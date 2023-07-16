"Вагнеровцы" в Беларуси. Пограничники объяснили, есть ли угроза для Украины

Боевики ЧВК "Вагнера", прибывшие в Беларусь, пока не представляют угрозы для Украины. Однако не исключается, что Беларусь может использовать их для провокаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Сейчас наша разведка отслеживает, что на территории Беларуси заведены отдельные группы наемников, однако о каком-то массовом или масштабном заведении представителей ЧВК речь не идет. Речь идет о нескольких сотнях, которые в дальнейшем размещаются в тех местах, которые были подготовлены", - сказал спикер.

Он добавил, что пограничники и военные продолжают отслеживать перемещение "вагнеровцев" по Беларуси. По его словам, прибывшие в Беларусь боевики ЧВК "Вагнера" не представляют угрозы для Украины.

"То количество (боевиков в Беларуси, - ред.) не представляет какой-либо угрозы для Украины, чтобы создать какую-то ударную группировку. Однако, конечно, Беларусь может их задействовать и для более серьезных вещей. К примеру, для дестабилизации ситуации на границе с Украиной или с другими странами, с которыми граничит Беларусь", - подчеркнул Демченко.

"Вагнеровцы" уже в Беларуси

Вчера стало известно, что большая колонна боевиков ЧВК "Вагнера" прибыла в Беларусь. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" отмечала, вероятно, они разместились в палаточном городке близи Осиповичей.

Украинские пограничники подтвердили, что "вагнеровцы" прибыли в Беларусь. Однако ситуация находится на контроле украинских сил.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.