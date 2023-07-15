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Тепер офіційно. Прикордонники підтверджують прибуття "вагнерівців" до Білорусі

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Субота 15 липня 2023 12:58
Тепер офіційно. Прикордонники підтверджують прибуття "вагнерівців" до Білорусі Фото: прикордонники підтверджують прибуття "вагнерівців" до Білорусі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники зафіксували окремі групи представників ПВК "Вагнера" на території Білорусі.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території Росії", - заявив речник ДПСУ.

За словами Демченка, наразі прикордонники відстежують ситуацію для фіксації місця дислокації, кількості й завдання найманців.

Передислокація "вагнерівців" до Білорусі

Після невдалого бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, частину його найманців обіцяли перемістити до Білорусі. Туди ж нібито повинен був прибути й сам ватажок.

Протягом декількох тижнів не було жодного офіційного підтвердження передислокації "вагнерівців". Лише вчора, 14 липня, в мережі з'явилися кадри Пригожина у наметовому містечку.

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