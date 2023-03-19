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"Вагнерівці" безуспішно намагались прорвати українську оборону у Бахмуті: п'ятеро стали "двухсотими"

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Бахмут, Неділя 19 березня 2023 18:24
"Вагнерівці" безуспішно намагались прорвати українську оборону у Бахмуті: п'ятеро стали "двухсотими" Ілюстративне фото: "вагнерівці" безуспішно намагались прорвати українську оборону у Бахмуті (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Найманці ПВК "Вагнера" хотіли непомітно наблизитися до опорних пунктів у Бахмуті, проте українські військові присікли їхню спробу. Як наслідок, у лавах "вагнерівців" поменшало на півдесятка осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що за минулу добу прикордонники відбили чотири ворожі штурми на Бахмут.

"Загони ПВК "Вагнера" планували непомітно наблизитися до опорних пунктів та прорвати рубіж оборони. Проте натомість відчули зосереджений вогонь від наших захисників. Окупанти розбіглися по руїнах: 5 з них вже нікуди ніколи не побіжать, 9 поранено", - додають у ДПСУ.

Нещодавно прикордонники показали, як знищили розрахунок гранатомета росіян в Бахмуті.

Окрім того, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначав, що загарбники тактично не можуть завершити операцію по захопленню Бахмуту.

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