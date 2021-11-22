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"Вагнергейт" - лакмус системної некомпетентності влади, - Рудик

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Київ, Понеділок 22 листопада 2021 13:12
"Вагнергейт" - лакмус системної некомпетентності влади, - Рудик Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: Наталія Гурковська

У ситуації із затриманням бійців ПВК Вагнера (так званого "вагнергейту") чітко простежуються прояви системної хвороби української влади: некомпетентність і невміння визнавати та аналізувати свої ж помилки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Голосу" Кіри Рудик у блозі "Цензор.Нет".

"У "вагнергейті" прослідковуються симптоми системної хвороби, що властива владі зараз. Це тяжка і, схоже, "неоперабельна" некомпетентність, ускладнена патологічним невмінням визнавати та аналізувати власні помилки", - заявила нардеп.

На її думку, влада не усвідомлює рівень операції, складність її підготовки та проведення, всю сукупність можливих вигод, які Україна могла отримати в разі її успіху.

"А коли перед владою постало питання проведення чи непроведення операції, вони, як виявилося, більше довіряли Лукашенку, аніж своїм військовим", - додає Рудик.

Влада думає не про те, як допомогти Україні виграти у війні, там воліють обережно "проходити між краплями". Але це неприйнятно під час агресії.

"Це зухвале нерозуміння власного місця на мапі світу та рівня власної кваліфікації в прийнятті рішень на кожному етапі операції", - підкреслює Рудик.

Лакмусовим папірцем некомпетентності всередині країни, на її думку, стало те, що для прикриття власних помилок влада використала брехню.

Як повідомлялося, раніше Рудик пояснила критично низький рівень вакцинації в Україні.

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Кіра Рудик
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