ПВК "Вагнера" може отримати вигоду з конфлікту в Судані, якщо ЄС "закриє очі", - МЗС Фінляндії

Європейський Союз повинен робити більше щодо ситуації, яка склалась в Судані. В інакшому випадку існує ризик того, що ПВК "Вагнера" може отримати вигоду з конфлікту.

Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.