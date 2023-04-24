ЧВК "Вагнера" может извлечь выгоду из конфликта в Судане, если ЕС "закроет глаза", - МИД Финляндии

Европейский Союз должен делать больше касаемо ситуации, которая сложилась в Судане. В противном случае существует риск того, что ЧВК "Вагнера" может извлечь выгоду из конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.