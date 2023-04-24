ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЧВК "Вагнера" может извлечь выгоду из конфликта в Судане, если ЕС "закроет глаза", - МИД Финляндии

Новина українською →
Понедельник 24 апреля 2023 12:10
ЧВК "Вагнера" может извлечь выгоду из конфликта в Судане, если ЕС "закроет глаза", - МИД Финляндии Фото: Пекка Хаависто, глава МИД Финляндии (wikipedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский Союз должен делать больше касаемо ситуации, которая сложилась в Судане. В противном случае существует риск того, что ЧВК "Вагнера" может извлечь выгоду из конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Несправедливо, что все иностранцы покидают страну в таких обстоятельствах. Если мы едем, мы также оставляем определенное пространство для войск "Вагнера" и России, чтобы играть в эту игру", - заявил Хаависто встреча министров ЕС в Люксембурге.

Отметим, что силы быстрого реагирования сотрудничают с российским ЧВК "Вагнера". У них есть совместное предприятие Meroe Gold по добыче полезных ископаемых, в том числе и золота. Их сотрудничество помогло увеличить запасы золота Центробанка России, которые были необходимы для затрат на вторжение в Украину.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования.

Недавно в вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако военные действия будут продолжаться.

Тем временем США направило специальную группу экспертов по реагированию на стихийные бедствия в страну для координации гуманитарной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Судан Евросоюз Финляндия Вагнеровцы
NEWS
Россияне наступают на трех направлениях, ВСУ отразили 60 атак, - Генштаб
Россияне наступают на трех направлениях, ВСУ отразили 60 атак, - Генштаб
DAILY
Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году