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"Вагнер" шукає в Білорусі новобранців, готових воювати проти Литви та Польщі, - ЦНС

Фото: "Вагнер" в Білорусі шукає охочих воювати проти Литви та Польщі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Підрозділи приватної військової компанії "Вагнер" шукають в Білорусі людей, готових воювати проти Литви та Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що під час навчань "вагнерівці" шукають охочих поповнити ряди найманців. 

"Як стало відомо Центру національного спротиву від підпілля серед військовослужбовців ЗС РБ, які проходять вишкіл під керівництвом інструкторів "Вагнера", одна з умов контракту - готовність до участі в бойових діях на території сусідніх з Білоруссю держав, зокрема Польщі та Литви", - пише ЦНС.

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалої спроби держперевороту лідера групи "Вагнера" Євгена Пригожина частина його найманців та він сам мали переміститися до Білорусі. Повідомляється, що в країну вже прибуло понад 10 колон "вагнерівців".

В ГУР повідомляли, що бойовики будуть інструктувати білоруських військових та можуть створювати вигляд загрози для сусідніх країн. Так, Польща вже передислокувала військових із західної частини країни на схід на випадок можливих провокацій.

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