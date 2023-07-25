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Вперше з бронеавтомобілями. До Білорусі прибула чергова колона "вагнерівців", - "Гаюн"

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Вівторок 25 липня 2023 21:55
Вперше з бронеавтомобілями. До Білорусі прибула чергова колона "вагнерівців", - "Гаюн" Фото: до Білорусі прибула чергова колона "вагнерівців" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Білорусь сьогодні, 25 липня, прибула 11-та колона "вагнерівців". Вони вперше перекинули на територію РБ бронеавтомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

За інформацією моніторингового каналу, колона рухалася у західній частині Білорусі. До її складу увійшли не менше 29 одиниць техніки, серед яких:

  • 1 УАЗ-Патріот;
  • 1 позашляховик;
  • 6 бронеавтомобілів "Щука";
  • 11 фур;
  • 6 сідлових тягачів (на напівпричепах - 6 екскаваторів та 1 ГАЗель);
  • 2 Урали;
  • 2 КамАЗи.

Вперше з бронеавтомобілями. До Білорусі прибула чергова колона &quot;вагнерівців&quot;, - &quot;Гаюн&quot;Фото: маршрут руху колони "вагнерівців" (t.me/Hajun_BY)

"Бронеавтомобілі "Щука" ("Чекан") є транспортним засобом ПВК "Вагнера". Раніше подібні автомобілі в колонах найманців, які прибували в РБ, не фіксувалися", - зазначають у "Гаюні".

Пунктом призначення колони є польовий табір, розташований у селищі Цель Могильовської області.

"Переїзд" ПВК "Вагнера"

Нагадаємо, у червні засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин організував спробу державного перевороту в Росії. Він намагався змусити російську владу змінити міністра оборони та голову Генштабу.

У перший же день заколоту під контролем найманців опинився Ростов та місцеві військові об'єкти. Після цього вони попрямували у бік Москви.

На цьому етапі між Пригожиним та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком пройшли переговори. В результаті бунт "вагнерівців" припинився і їм дозволили "переїхати" до Білорусі.

Після цього найманці розпочали свою передислокацію, їх розмістили на одній з військових баз.

Декілька днів тому стало відомо про прибуття 10 колони "вагнерівців" до Білорусі.

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Білорусь ПВК Вагнера Вагнерівці
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