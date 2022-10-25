"Вагнер" масово рекрутує в’язнів, хворих на ВІЛ та гепатит, - розвідка

Російська ПВК "Вагнер" почала масово рекрутувати в’язнів з російських тюрем, які страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
"Явище вже набуло масового характеру. Так, лише з однієї виправної колонії №5 в селищі Металострой Ленінградської області, до ПВК "Вагнер" було "мобілізовано" понад сотню в’язнів з підтвердженим ВІЛ або гепатитом С", - сказано в ньому.
Для "маркування" інфікованих бійців, командування "Вагнер" змушує їх вдягати на руку червоні браслети у випадку наявності ВІЛ, та білі - у випадку гепатиту.
Повідомляється, що у середовищі інших окупантів, що змушені служити поруч з інфікованими, зростає обурення такою ситуацією. Так, російські медики системно відмовляються надавати допомогу пораненим з гепатитом або ВІЛ.
Розвідка зазначає, що українські військові вже захопили у полон деяких бойовиків з ВІЛ та гепатитом, які підтверджують дані про масове "рекрутування" інфікованих в’язнів.
Нагадаємо, "Вагнер" почав терміново проводити підготовку нових кількасот ув'язнених для відправки на війну проти України через втрати на фронті.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.