"Вагнер" масово рекрутує в’язнів, хворих на ВІЛ та гепатит, - розвідка

Російська ПВК "Вагнер" почала масово рекрутувати в’язнів з російських тюрем, які страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"Явище вже набуло масового характеру. Так, лише з однієї виправної колонії №5 в селищі Металострой Ленінградської області, до ПВК "Вагнер" було "мобілізовано" понад сотню в’язнів з підтвердженим ВІЛ або гепатитом С", - сказано в ньому.

Для "маркування" інфікованих бійців, командування "Вагнер" змушує їх вдягати на руку червоні браслети у випадку наявності ВІЛ, та білі - у випадку гепатиту.

Повідомляється, що у середовищі інших окупантів, що змушені служити поруч з інфікованими, зростає обурення такою ситуацією. Так, російські медики системно відмовляються надавати допомогу пораненим з гепатитом або ВІЛ.

Розвідка зазначає, що українські військові вже захопили у полон деяких бойовиків з ВІЛ та гепатитом, які підтверджують дані про масове "рекрутування" інфікованих в’язнів.