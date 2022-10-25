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"Вагнер" масово рекрутує в’язнів, хворих на ВІЛ та гепатит, - розвідка

Новость на русском →
Вівторок 25 жовтня 2022 13:31
"Вагнер" масово рекрутує в’язнів, хворих на ВІЛ та гепатит, - розвідка Фото: "Вагнер" масово рекрутує в’язнів, хворих на ВІЛ та гепатит (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російська ПВК "Вагнер" почала масово рекрутувати в’язнів з російських тюрем, які страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"Явище вже набуло масового характеру. Так, лише з однієї виправної колонії №5 в селищі Металострой Ленінградської області, до ПВК "Вагнер" було "мобілізовано" понад сотню в’язнів з підтвердженим ВІЛ або гепатитом С", - сказано в ньому.

Для "маркування" інфікованих бійців, командування "Вагнер" змушує їх вдягати на руку червоні браслети у випадку наявності ВІЛ, та білі - у випадку гепатиту.

Повідомляється, що у середовищі інших окупантів, що змушені служити поруч з інфікованими, зростає обурення такою ситуацією. Так, російські медики системно відмовляються надавати допомогу пораненим з гепатитом або ВІЛ.

Розвідка зазначає, що українські військові вже захопили у полон деяких бойовиків з ВІЛ та гепатитом, які підтверджують дані про масове "рекрутування" інфікованих в’язнів.

Нагадаємо, "Вагнер" почав терміново проводити підготовку нових кількасот ув'язнених для відправки на війну проти України через втрати на фронті.

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