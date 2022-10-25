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"Вагнер" массово рекрутирует заключенных, больных ВИЧ и гепатитом, - разведка

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Вторник 25 октября 2022 13:31
"Вагнер" массово рекрутирует заключенных, больных ВИЧ и гепатитом, - разведка Фото: "Вагнер" массово рекрутирует заключенных, больных ВИЧ и гепатитом (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский ЧВК "Вагнер" начал массово рекрутировать заключенных из российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатитом C.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Явление уже приобрело массовый характер. Так, только из одной исправительной колонии №5 в поселке Металлострой Ленинградской области, в ЧВК "Вагнер" было "мобилизовано" более сотни заключенных с подтвержденным ВИЧ или гепатитом С", - сказано в нем.

Для "маркировки" инфицированных бойцов командование "Вагнер" заставляет их одевать на руку красные браслеты в случае наличия ВИЧ, и белые - в случае гепатита.

Сообщается, что в среде других оккупантов, вынужденных служить рядом с инфицированными, растет возмущение такой ситуацией. Так, российские медики системно отказываются оказывать помощь раненым с гепатитом или ВИЧ.

Разведка отмечает, что украинские военные уже захватили в плен некоторых боевиков с ВИЧ и гепатитом, подтверждающих данные о массовом "рекрутировании" инфицированных заключенных.

Напомним, "Вагнер" начал срочно проводить подготовку новых несколько сотен заключенных для отправки на войну против Украины из-за потерь на фронте.

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Главное управление разведки Вагнеровцы
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