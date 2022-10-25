"Вагнер" массово рекрутирует заключенных, больных ВИЧ и гепатитом, - разведка

Российский ЧВК "Вагнер" начал массово рекрутировать заключенных из российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатитом C.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Явление уже приобрело массовый характер. Так, только из одной исправительной колонии №5 в поселке Металлострой Ленинградской области, в ЧВК "Вагнер" было "мобилизовано" более сотни заключенных с подтвержденным ВИЧ или гепатитом С", - сказано в нем.

Для "маркировки" инфицированных бойцов командование "Вагнер" заставляет их одевать на руку красные браслеты в случае наличия ВИЧ, и белые - в случае гепатита.

Сообщается, что в среде других оккупантов, вынужденных служить рядом с инфицированными, растет возмущение такой ситуацией. Так, российские медики системно отказываются оказывать помощь раненым с гепатитом или ВИЧ.

Разведка отмечает, что украинские военные уже захватили в плен некоторых боевиков с ВИЧ и гепатитом, подтверждающих данные о массовом "рекрутировании" инфицированных заключенных.