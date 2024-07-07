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Вагітним в окупації відмовляють у медичній допомозі без паспорта РФ, - ЦНС

Фото: вагітна жінка у лікарні на УЗД (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росія не визнає української нації і за будь-яку ціну намагається паспортизувати українців, які в окупації. Зокрема, ворог не бере на облік вагітних жінок без паспорта РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

"Так, росіяни відмовляються ставити на облік вагітних українок без паспорта РФ. Таким чином дівчина не має доступу до медичного нагляду й соціальних виплат", - йдеться у повідомленні.

Крім того, паспортизація майбутньої матері автоматично робить "росіянином" її дитину.

У ЦНС додали, що ворог продовжує політику геноциду місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, що російські окупанти загрожують депортувати українців, якщо ті відмовляться в паспорта РФ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що загарбники вигадали нову схему "віджиму" житла у мешканців на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, для цього достатньо визнати житло аварійним. Загрозу втратити житло мають навіть ті, хто залишився в окупації і оформив право власності на нерухомість відповідно до російського законодавства.

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