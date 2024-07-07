Вагітним в окупації відмовляють у медичній допомозі без паспорта РФ, - ЦНС

"Так, росіяни відмовляються ставити на облік вагітних українок без паспорта РФ. Таким чином дівчина не має доступу до медичного нагляду й соціальних виплат", - йдеться у повідомленні.

Крім того, паспортизація майбутньої матері автоматично робить "росіянином" її дитину.

У ЦНС додали, що ворог продовжує політику геноциду місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України.