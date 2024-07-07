Беременным в оккупации отказывают в медицинской помощи без паспорта РФ, - ЦНС

"Так, россияне отказываются ставить на учет беременных украинок без паспорта РФ. Таким образом у девушки нет доступа к медицинскому осмотру и социальным выплатам", - говорится в сообщении.

Кроме того, паспортизация будущей матери автоматически делает "россиянином" ее ребенка.

В ЦНС добавили, что враг продолжает политику геноцида местного населения на временно оккупированных территориях Украины.