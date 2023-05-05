На в'їзді до Криму великий затор: окупанти тікають з викраденими речами (відео)

На Перекопському перешийку у бік тимчасово окупованого Криму виник великий затор. Там помітили вантажівки, на яких росіяни хочуть вивезти викрадені речі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова у Telegram.
"На перешийку у бік Криму багатокілометровий затор. Їдуть як легкові авто, так і ворожі вантажівки - рашисти прихопили "на доріжку" викрадене майно", - написав міський голова.
Він також зазначив, що у центрі тимчасово окупованого Мелітополя помітили білі автобуси, за допомогою яких, ймовірно, можуть проводити евакуацію.
Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву повідомляв, що на півдні України окупанти почали готувати плани евакуації перед можливим контрнаступом українських захисників.
Також ми писали, що гауляйтер Запорізької області заявив про евакуацію у 18 населених пунктах регіону.
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