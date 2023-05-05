Бояться наступу ЗСУ? На півдні окупанти готують плани евакуації та роблять запаси їжі
На півдні України російські окупанти почали готувати плани евакуації колаборантів на випадок контрнаступу ЗСУ. В Криму ж запасаються їжею та водою у разі ізоляції.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".
"Так, в Запорізькій області вже розроблений план евакуації працівників окупаційної адміністрації та членів їх родин до Криму. Аналогічна ситуація в Херсонській області", - пише пресслужба.
Більшість колаборантів з населених пунктів на косі Арабатська Стрілка вже втекли з регіону. Тим часом в Криму окупаційна влада почала робити запаси води та їжі через ймовірність блокування Криму та південної частини Херсонської області.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського, російські окупанти почнуть бігти з Криму, коли наші воїни дійдуть до першого села.
Як стверджує військовий експерт Владислав Селезньов, один з варіантів деокупації Криму - тиск на ворожі сили за допомогою наших військ.
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