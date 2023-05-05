На в'їзді до Криму великий затор: окупанти тікають з викраденими речами (відео)

На Перекопському перешийку у бік тимчасово окупованого Криму виник великий затор. Там помітили вантажівки, на яких росіяни хочуть вивезти викрадені речі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова у Telegram.

"На перешийку у бік Криму багатокілометровий затор. Їдуть як легкові авто, так і ворожі вантажівки - рашисти прихопили "на доріжку" викрадене майно", - написав міський голова.

Він також зазначив, що у центрі тимчасово окупованого Мелітополя помітили білі автобуси, за допомогою яких, ймовірно, можуть проводити евакуацію.