На въезде в Крым большая пробка: оккупанты бегут с похищенными вещами (видео)

Иллюстративное фото: россияне бегут в Крым с похищенными вещами (Getty Images)

На Перекопском перешейке в сторону временно оккупированного Крыма возникла большая пробка. Там заметили грузовики, на которых россияне хотят вывезти похищенные вещи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.