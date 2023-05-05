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На въезде в Крым большая пробка: оккупанты бегут с похищенными вещами (видео)

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Пятница 05 мая 2023 20:09
На въезде в Крым большая пробка: оккупанты бегут с похищенными вещами (видео) Иллюстративное фото: россияне бегут в Крым с похищенными вещами (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На Перекопском перешейке в сторону временно оккупированного Крыма возникла большая пробка. Там заметили грузовики, на которых россияне хотят вывезти похищенные вещи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"На перешейке в сторону Крыма многокилометровая пробка. Едут как легковые авто, так и вражеские грузовики - рашисты прихватили “на дорожку” похищенное имущество", - написал городской глава.

Он также отметил, что в центре временно оккупированного Мелитополя заметили белые автобусы, при помощи которых, вероятно, могут проводить эвакуацию.

Напомним, ранее Центр национального сопротивления сообщал, что на юге Украины оккупанты начали готовить планы эвакуации перед возможным контрнаступлением украинских защитников.

Также мы писали, что гауляйтер Запорожской области заявил об эвакуации в 18 населенных пунктах региона.

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