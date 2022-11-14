В’їзд та виїзд у звільнену Снігурівку обмежили ще на 10 днів: в чому причина

Такі обмеження необхідні для проведення фільтраційних заходів та розмінування соціальних та житлових об'єктів міста.

"Розумію, що багатьом хочеться повернутися додому або провідати рідних, але безпека повинна бути на першому місці", - написав Кухта.

Окрім того, начальник Баштанської міської територіальної адміністрації Владислав Дмитрієв в ефірі телемарафону повідомив, що у місто пускають за пропискою. Проте він просить мешканців поки не повертатися до міста - радить утриматись від поїздки хоча б 3-4 дні для проведення заходів із розмінування.

За словами Дмитрієва, у місті наразі перебувають близько 2,5 тисяч людей.

Раніше повідомлялося, що вже сьогодні у Снігурівці в тестовому режимі розпочнуть подачу води жителям міста.

Окрім того, 13 листопада у місті Снігурівці з'явився мобільний зв'язок.

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